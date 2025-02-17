Влияние питания на репродуктивное здоровье

Независимо от пола человека, организм нуждается в полноценных животных белках: молочной продукции, яйцах, рыбе и мясе.

Для мужского организма больше подойдет мясо, так как оно содержит большое количество веществ, влияющих на репродуктивные функции мужской половой системы.

Для женского полезнее рыба и молочные продукты, они сбалансированно поддерживают гормональную женскую систему.

В орехах, зелени, овощах и фруктах содержатся вещества, имеющие специфическое влияние на репродуктивные функции.

Полноценному функционированию организма способствует прием антиоксидантов (витамины С, Е), йода, магния, фолиевой кислоты, витаминов Д и А, омега 3, меди, железа, аминокислотных соединений (аргинин, лецитин, бета-аланина, л-аргинина), кальция.

Полезными продуктами для функционирования половой системы считаются:

яйца (лецитин, белок);

жирная рыба (лосось, сельдь, скумбрия), источник омега-3 жирных кислот;

грецкие орехи и морская капуста (йодсодержащие продукты) для профилактики онкологической патологии;

салат-латук, пророщенные зерна пшеницы и оливковое масло (витамин Е — основной для здоровья женской половой системы);

цитрусовые, шиповник, лук (антиоксидант – витамин С) способствуют восстановлению и укреплению женского здоровья;

листовые овощи и зелень (источники магния и фолиевой кислоты) обладают мощным адсорбирующим, очищающим и противовоспалительным действием;

разнообразные морепродукты (полноценный белок, медь и йод) — подавляют воспалительную менструальную симптоматику, нормализуют обменные процессы организма и предотвращают раковое преобразование клеток;

кисломолочная продукция (богата белком, кальцием и витаминами группы В) — снижает проявления воспалительных реакций и повышает иммунный статус организма;

сливочное масло, печень, морковь с маслом (витамин А, необходимый для полноценного функционирования яичников);

неочищенные крупы, отруби, хлебцы (витамины группы В) — активизируют работу пищеварительной системы, поддерживают баланс работы нервной системы.



Главный внештатный специалист диетолог

министерства здравоохранения Липецкой области,

Решетняк Яна Яковлевна