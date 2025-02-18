Региональный этап Всероссийского чемпионатного движения «Профессионалы» проходит в Липецкой области наряду с Чемпионатом высоких технологий. Организаторы мероприятий ставят целью повышение престижа рабочих профессий и поддержку липецкой молодёжи на начальных этапах её профессионального пути.

На региональном этапе свои учебные заведения и предприятия представят около 500 участников. Школьники, студенты колледжей и техникумов, а также «юниоры» будут состязаться в 86 компетенциях. Эксплуатация беспилотных авиационных систем, охрана труда, нейросети и большие данные, магистральные линии связи, кинология, дизайн интерьеров и архитектура — в этом году новые компетенции введены как для основного состава участников, так и для юниоров, которые продемонстрируют навыки в категориях «акушерское дело», «лечебное дело», «лабораторный медицинский анализ», «нейросети и большие данные», «электромонтаж». Отмечается, что соревновательные компетенции подобраны с учётом востребованности на российском рынке труда.

В оценке участников примут участие около 800 экспертов, из которых 100 представляют предприятия реального сектора экономики. Специалисты из липецких компаний не только выступают в роли судей, но и активно участвуют в подготовке конкурсных площадок и разработке заданий.

Лучшие участники чемпионатов смогут пройти стажировку на предприятиях-партнёрах и получить предложение о работе. Региональный этап «Профессионалов» и Чемпионата высоких технологий завершится 28 февраля.

«Такие состязания действительно важны для профессионального роста и развития молодых специалистов. Особенно — на начальных этапах карьеры, когда молодым людям требуется поддержка и возможность проявить себя. В свою очередь, липецкие предприятия получают возможность привлечь ценные кадры», — комментирует губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.