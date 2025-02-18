Жителям Липецкой области, которые с помощью средств материнского капитала собираются приобрести или реконструировать дом, его часть или дом блокированной застройки необходимо предоставить заключение о его состоянии. Такие изменения в статью федерального закона вступили в силу с 1 января 2025 года.

В документе должно быть указано, что жилье признано пригодным для проживания и соответствует требованиям, предъявляемым к жилому помещению. Оценку проводят межведомственные комиссии, в которые входят представители жилищной инспекции, Роспотребнадзора и других ведомств. Помещение на соответствие они оценивают по техническому состоянию строительных конструкций, возможностям эвакуации при чрезвычайной ситуации и прочим характеристикам.

Положительное заключение жители региона могут получить в районной администрации. После этого владелец сертификата на маткапитал имеет право подать заявление на распоряжение средствами в клиентские службы Отделения СФР по Липецкой области, через портал Госуслуги или МФЦ. Срок действия выданного заключения составляет один год со дня его оформления.

Направление средств материнского капитала на улучшение жилищных условий остается наиболее востребованным среди липчан. За последние 10 лет больше 57 тысяч семей региона использовали средства на покупку квартиры, дома или строительство и реконструкцию жилья. Новые поправки в закон исключат использование меры поддержки на жилье, которое непригодно для проживания, и способствуют целенаправленному расходованию средств, уточнили в ОСФР по Липецкой области.

Услуги по направлению средств материнского капитала стали удобнее для липчан. При покупке дома или квартиры с помощью маткапитала в заявлении на госуслугах больше не нужно вручную вводить данные о недвижимости, поскольку сервис Социального фонда на портале теперь интегрирован с сервисами Росреестра, откуда автоматически подтягивается вся необходимая информация. Автозаполнение сведений о жилых объектах помогает избежать ошибок в заявлении и не получить отказ по формальным причинам.

Отделение СФР по Липецкой области также взаимодействует с 12 банками региона, где можно одновременно с оформлением кредита подать заявление об использовании материнского капитала, тем самым снимая обязанность родителям самостоятельно подавать документы в Отделение СФР по Липецкой области.

После приобретения жилья с использованием средств материнского капитала семье необходимо оформить соглашение о выделении долей каждому члену семьи. Если владельцы сертификата решат выделить доли через договор дарения, то стоит обратить внимание, что с этого года дарение нужно обязательно заверить у нотариуса.

Для получения дополнительной информации вы можете обратиться по телефону горячей линии: 8 (800) 100-00-01.

Звонки принимаются с понедельника по четверг с 8:30 до 17:30, а в пятницу — с 8:30 до 16:00.

Кроме того, всю актуальную информацию вы можете найти в официальных аккаунтах Отделения СФР по Липецкой области в социальных сетях VK, OK и Telegram.

«Материнский капитал играет важную роль в поддержке семей и стимулировании рождаемости. Эта программа создает стабильные условия для улучшения демографической ситуации в стране. Со своей стороны Липецкая область вводит региональные меры и льготы для семей с детьми», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.