Ярмарка вакансий для ветеранов СВО пройдет в Липецке 19 февраля. Вакансии с зарплатой до 180 000 рублей предложат представители более 20 ведущих промышленных предприятий, а также силовых структур. Ярмарка пройдет 19 февраля с 10:00 до 13:00 в Центре молодёжной карьеры по адресу: Липецк, Студенческий городок, д. 24.

Разнообразные возможности для трудоустройства будут предложены как ветеранам, так и членам их семей. Кроме этого, посетители ярмарки смогут ознакомиться с предложениями различных образовательных учреждений региона и получить консультации специалистов кадровой службы по вопросам переобучения, открытия своего дела.

Каждый гость может пройти профессиональную диагностику, направленную на выявление личных склонностей и способностей. На основе результатов диагностики специалисты помогут выбрать наиболее подходящую профессию для дальнейшего карьерного развития.

В это же время пройдет встреча женского клуба «Мама работает», во время которой будут проведены мастер-класс по плетению сетей и мастер-класс по изготовлению сухих супов. На ярмарке также пройдет обсуждение открытия специализированного клуба для участников СВО.

«Считаю, что при трудоустройстве ветеранов СВО нужно учитывать армейскую специальность – это важный опыт, который может пригодиться в том числе и на руководящих должностях. Принятие решений, планирование, стратегическое мышление, уверенность, стремление к достижению целей – всё это про наших парней. А с дополнительным образованием мы поможем – такие программы в кадровых центрах есть», – отметил губернатор.

Задача ярмарки — предоставить площадку для обмена знаниями и навыками между участниками, а также помочь им найти новые возможности для развития карьеры и получить помощь в адаптации к гражданской жизни после службы.