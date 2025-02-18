250 жителей подали заявки на образовательную программу «Гордость Липецкой земли». Регистрация участников на сайте проекта гордость48.рф продолжается, заявки принимают не только от действующих военнослужащих и ветеранов СВО, но и военных волонтёров.

На встрече с участниками специальной военной операции, которые вернулись домой, губернатор Липецкой области Игорь Артамонов обсудил с ними проект «Гордость Липецкой земли». Это региональный аналог программы «Время героев», которая была запущена по инициативе президента.

Многие из тех, кто присутствовал на встрече, выразили желание работать на благо своего региона. Губернатор предложил всем участникам встречи зарегистрироваться, чтобы их опыт в принятии конкретных решений был полезен для развития области.

Также руководитель области сообщил бойцам о создании региональной Ассоциации ветеранов СВО, одной из задач которой будет консолидация волонтёров и общественных организаций в части помощи бойцам за ленточкой и подготовка к их возвращению. «На встрече парни озвучили несколько предложений, направленных на помощь ребятам, которые возвращаются домой, и их родным. От создания общественных советов ветеранов СВО при главах районов и округов до учреждения специальной госнаграды для наших Героев. Создать отдельное волонтёрское движение, которое будет помогать пожилым родственникам военнослужащих, по-моему, тоже отличная идея. Взяли предложения в работу», — подчеркнул Игорь Артамонов.