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Общество

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВЫ РАБОТАЕТЕ НЕЛЕГАЛЬНО

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  1. Требуйте заключения трудового договора в двух экземплярах в течение 3 дней с момента начала работы. В противном случае договор не будет заключен никогда. Испытательный срок устанавливается с момента исполнения трудовых обязанностей. Трудовой договор не может быть заключен после испытательного срока — это незаконно.
  2. Если работодатель заключил трудовой договор, возможно он это сделал только для вас. Сведения о своей трудовой деятельности вы можете уточнить в Личном кабинете на портале «Госуслуги» или на официальном сайте СФР.
  3. Обращение работника в Государственную инспекцию труда в Липецкой области или прокуратуру будет эффективно, если в момент обращения он работает у работодателя. В случае обращения после увольнения практически невозможно доказать факт работы.
  4. Многие пенсионеры, желая увеличить свой доход, работали неофициально. Такие уловки больше не нужны: пенсии работающих пенсионеров с 2025 года будут повышаться так же, как и у неработающих. У пенсионеров, которые трудятся без надлежащего оформления, появилась возможность без финансовых потерь «выйти из тени», заключив трудовой договор.
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