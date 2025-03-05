ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВЫ РАБОТАЕТЕ НЕЛЕГАЛЬНО
- Требуйте заключения трудового договора в двух экземплярах в течение 3 дней с момента начала работы. В противном случае договор не будет заключен никогда. Испытательный срок устанавливается с момента исполнения трудовых обязанностей. Трудовой договор не может быть заключен после испытательного срока — это незаконно.
- Если работодатель заключил трудовой договор, возможно он это сделал только для вас. Сведения о своей трудовой деятельности вы можете уточнить в Личном кабинете на портале «Госуслуги» или на официальном сайте СФР.
- Обращение работника в Государственную инспекцию труда в Липецкой области или прокуратуру будет эффективно, если в момент обращения он работает у работодателя. В случае обращения после увольнения практически невозможно доказать факт работы.
- Многие пенсионеры, желая увеличить свой доход, работали неофициально. Такие уловки больше не нужны: пенсии работающих пенсионеров с 2025 года будут повышаться так же, как и у неработающих. У пенсионеров, которые трудятся без надлежащего оформления, появилась возможность без финансовых потерь «выйти из тени», заключив трудовой договор.