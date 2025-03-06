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Горожане

Мама Галина и «взвод» «Пенсия рулит»

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Николай СЫРОМЯТНИКОВ


Биографическая география Галины Ивановны Меркуловой состоит из трех основных населенных пунктов: Москва, с. Большая Боевка Долгоруковского района и Елец.
Прожив большую часть жизни в Боевке, она вновь и вновь возвращалась в столицу. Сначала чтобы работать и помочь стать на ноги подросшим дочери и сыну, а сейчас под ее материнским крылом другие дети — изувеченные войной бойцы СВО.

  • Г. И. Меркулова
  • Г. И. Меркулова, боец, поэт и исполнитель И. В. Драгневич и Н. Н. Прокопенко.
  • Случайная встреча на елецкой улице: Галина Ивановна и не подозревала, что «Маэстро» у нас в городе и совсем рядом.


Предыстория


Родилась Галина Ивановна в Москве. Ее родители по семейным обстоятельствам переехали в Большую Боевку. Долгоруковский район, в сущности, и стал малой родиной Меркуловой — здесь училась, вышла замуж и родила детей, работала в местном райпо экономистом…
В Ельце она купила квартиру только в 2011-м, продав в Боевке добротную «трешку», полученную некогда от совхоза.
Так сложилась жизнь, что с мужем Галина Ивановна развелась, пришлось одной тянуть двух детей: алименты экс-супруг не платил. К тому времени дочь училась в белгородском университете, а сын — в воронежском. В райпо пришел частник, и приехавшая в гости из Москвы двоюродная сестра Лариса сказала Меркуловой: «Тут ты детей не поднимешь, приезжай, будешь работать и жить у нас, мы с мужем все решили».
И она поехала. Трудоустроилась Галина Ивановна неподалеку от дома в супермаркет продавцом-кассиром. На летние каникулы приезжал сын Денис, подрабатывал в этом магазине в охране.
Вкалывала Меркулова без выходных, и все ради детей. Да и они, правду сказать, не отлынивали — дочь досрочно сдавала сессии и ехала в Москву: летом, когда начиналась отпускная пора, девушка сама садилась за кассу, подменяя работников супермаркета.
Хорошие выросли дети у Галины Ивановны, работящие.
Квартиру в Боевке, которую уже начинали «пощипывать» обнаглевшие соседи (сломали забор, для своего быка стойло в чужом дворе оборудовали), предложил продать именно Денис. За три дня присмотрели вариант в Ельце — квартиру в девятиэтажке. После покупки дети начали ее ремонтировать.
Их мама тем временем продолжала работать в Москве. Перешла в «Карусель» (в позапрошлом году эта сеть гипермаркетов закрылась). Она уже жила на съемной квартире, съехав от сестры.
После эпидемии ковида Г. И. Меркулова год пробыла в Ельце. Сестра Лариса вновь позвала к себе в Москву. Галина Ивановна собралась, приехала.
И тут началась спецоперация.


«Возьмите бабушку на фронт»


У Г. И. Меркуловой есть давняя подруга — Наталья Николаевна Прокопенко. Театрально-концертный кассир, 63 года (самой Галине Ивановне 65).
— Когда началась СВО, Наташа пошла проситься на фронт, — смеется Галина Ивановна. — У нее спрашивают: «Вы военнообязанная?». «Нет». «Повар?». «Нет». «Медик?». «Нет». «А кто же вы тогда?». «Я пойду ящики с патронами таскать». Ну, не взяли ее, конечно. Вышла Наташа из военкомата вся в слезах. Тормошит меня: «Подскажи, что делать».
И вдруг пенсионерок словно озарило: госпиталь!
Первый шаг
В главный клинический военный госпиталь им. Н. Н. Бурденко Наталью Николаевну поначалу не пускали: кто такая, зачем? Не родственница же раненым бойцам, совсем чужой человек. Даже передавать ничего не разрешали.
…Тут к месту вспомнить некрасовское про коня на скаку и горящую избу. Только придется несколько перефразировать крылатое выражение.
Как впоследствии оказалось, напору группы активных и крайне инициативных пенсионерок-волонтеров, опекающих раненых бойцов СВО, не смогло противостоять ничто: если ставилась задача чего-то добиться, бабушки это делали. Входили в любые двери и теребили инстанции, где в конце концов им шли на уступки и выполняли просьбы.
А началось все с того, что Наталье Николаевне в Бурденко после долгих упрашиваний наконец позволили просто пройти в палаты и познакомиться с ранеными.
— «Лежал парень — то ли якут, то ли бурят, весь обожженный, — вспоминает Галина Ивановна рассказ своей подруги. — Я ему целую забинтованные руки, и заходит в палату женщина. Стала у двери, и ни с места, как вкопанная, только глядит. Это была мать бойца. Она подумала тогда, наверное: «Какая-то чужая тетка моего сына целует».
Но вскоре все выяснилось, женщины начали общаться, разговорились.
Пенсионеры-волонтеры стали просить администрацию госпиталя приносить ребятам хотя бы по 200-граммовому пакету сока: «Ну, в самом деле, стыдно же с пустыми руками являться».

Постепенно ассортимент продуктов расширялся. Да и желающих поддержать ребят стало прибавляться. Наталья Николаевна у себя на работе в процессе общения с покупательницами билетов заводила разговор о помощи нашим раненым бойцам. Многие откликались, вливались в это неформальное объединение.
— Сейчас в нашей группе 53 человека, — говорит Галина Ивановна. — Все уже в преклонном возрасте, мы себя называем «Пенсия рулит».
Со временем пенсионерки-волонтеры обзавелись даже «своим» рестораном, где бабушки на свои деньги кормят бойцов: там таким клиентам делают скидки и порции накладывают побольше.
— Наташа долго не брала меня с собой в госпиталь, потому что я все время плачу: сами понимаете, трудно себя сдерживать, когда насмотришься на это все, — признается моя собеседница. — Однажды подруга сказала: «Не смей распускаться. Заплачешь — выгоню».


Освященное пули не берут


Они ведь не только подкармливают ребят. Не подумайте плохого, питание в госпиталях хорошее. Но домашнее есть домашнее, парни, понятное дело, соскучились по всему этому. К тому же готовят бабушки — пальчики оближешь, причем такие блюда, что не всякая женщина для своей семьи захочет заморочиться.
По словам Галины Ивановны, после операции все раненые хотят мяса: молодые мужики, им нужен белок.
— Везем ребятам три вида мяса, покупаем его и на шашлыки (по нашей просьбе их бесплатно жарит один парень). Делаем мясо по-французски, кур запекаем, да много чего еще! Однажды за раз накормили 74 человека!
Бывает, что «Пенсия рулит» еще и одевает, экипирует бойцов после выписки из госпиталя, перед отправкой на фронт (среди таких воинов были даже индус и африканцец).
Допустим, воину понадобилась каска с наушниками. В течение трех часов женщины собрали по своим 40 тысяч рублей. Приобрели, освятили в храме. Батюшка говорил, что ничего подобного в его практике еще не было. В каску потом попали три вражеские пули, она спасла бойцу жизнь. Купленный на деньги пенсионерок и также освященный «броник» выдержал пять пулевых попаданий, и его тоже не прошило насквозь.
— Мы ездим в Сергиев Посад (там у нас матушка знакомая), старцы дают для бойцов молитвы, «Живые помощи», иконки, святую воду, — продолжает Галина Ивановна. — Привозим все это в госпиталь, разносим ребятам.


Под свое крыло


Как только приходит «борт» с ранеными, бабушки идут в хирургию Бурденко к самым тяжелым — к примеру, к тем, у кого оторвало (или ампутировали) конечности.
— Заходим, начинаем знакомиться, записываем имена и фамилии, кто откуда, какое ранение и номера телефонов, — говорит Г. И. Меркулова. — Оставляем и свои данные для контактов. Раненых прооперируют и отправят в другой госпиталь. Они нам звонят, сообщают, что перевели. Мы и только что прибывших ребят не бросаем, и на новое место едем, берем под свое крыло тех, с кем раньше знакомились. Таких адресов много, ведь часть больниц отдана под госпитали.


«Они для нас
как дети»


— Бойцы стали родными, — продолжает Галина Ивановна. — Зай­дешь к герою в палату, обнимешь, а у него глаза как у ребенка. А разве можно свое дите бросить?! И они к нам прикипели душой. Взять хотя бы солдата с позывным «Маэстро», он часто бывает в Ельце по делам, связанным с гуманитарной помощью, выступал в медколледже. Перенес несколько десятков операций, клиническую смерть, у него нет лопатки, ключицы, руки. И парень добивается установки протеза, чтобы вновь отправиться на фронт — мстить за погибших брата и командира своего подразделения. А пока занимается гуманитаркой.

«На войне о любви»


Галина Ивановна рассказала о знакомстве с бойцом и поэтом Игорем Вячеславовичам Драгневичем, чье песенное творчество оценил сам Олег Газманов. Когда Игорь лежал в госпитале, у него уже не было руки. Врачи боролись за сохранение раненой ноги, но безуспешно, пришлось ампутировать и ее.
На одном из видео, записанном в госпитальной палате, куда в очередной раз наведалась «Пенсия рулит» со своими кастрюлями, чашками-плошками и прочей наполненной вкусностями тарой, видно: Игорь сосредоточенно и самозабвенно что-то пишет — сочиняет, не обращая внимания на окружающую суету. Кстати сказать, не так давно ветерана СВО с творческим псевдонимом «Горн» (в телеграме его аккаунт — «Поэт с пулеметом ru Игорь Горн») приняли в Союз писателей России, вручив удостоверение московского отделения этой организации.
Игоря просят исполнить свою «На войне о любви», созданную бойцом с позывным «Ара» в мае 2022-го.
Драгневич включил на телефоне фонограмму-«минус» (он и музыку подбирает сам).
Полилась вальсирующая мелодия, в которой преобладала пронзающая душу скрипичная обработка.
В притихшей палате зазвучал негромкий голос Игоря:
Доброе сердце, милое сердце,
Дай мне немного огня!
Дай хоть немного мне отогреться,
Яркою вспышкой горя!
Люди чужие, мне не родные,
Будут меня окружать,
Я сквозь невзгоды, сквозь непогоды
Стану тебя вспоминать.
На войне о любви
Много не говорят.
На войне — о любви…
Дай Бог вернуться назад,
На войне о любви
Только травы шумят,
На войне — о любви…
Дай Бог вернуться назад.
И когда холод сердца коснется
Я снова вспомню тебя!
И огонь в сердце вновь встрепенется,
Снова согреет меня!
Вот мы уходим, дальше уходим.
Дай мне немного огня!
Доброе сердце, милое сердце,
Я буду помнить тебя!
На войне о любви
Много не говорят,
На войне — о любви…
Дай Бог вернуться назад.
На войне о любви
Только травы шумят,
На войне — о любви…
Дай Бог вернуться назад.
Дай Бог…
…Стихают последние аккорды песни. Камера мобильника «Маэстро» меняет план и снимает бабушек. Вторые мамы этих героев с глазами детей, плачут, никто не в силах сдержать нахлынувших чувств… Маэстро записывает небольшое обращение со словами благодарности взводу «Пенсия рулит».

  • Боец и певец Игорь Драгневич.
  • Тот самый освященный бронежилет, купленный на средства «взвода» «Пенсия рулит». Он спас бойцу жизнь.
  • «Маэстро» с товарищем и… народным артистом РФ Бедросом Киркоровым.


Олег Газманов поддержал


Будь Галина Ивановна помоложе, из нее, наверное, неплохой музыкальный продюсер получился бы. Меркулова «вышла на Газманова»: отыскала контакты, послала народному артисту РФ песню И. В. Драгневича (соавтор — Владимир Ильичев) «Послушай, брат». Кстати сказать, ее уже поют и в госпитале им. Н. Н. Бурденко, и на передовой СВО:
За горизонт садилось солнце,
От зноя плавился закат,
А может все еще вернется?
Хочу я верить в это, брат.
Я шел в атаку без оглядки,
И сам не слышал голос свой.
Дышала смертью эта схватка,
Но ничего, брат, я живой!
Теряла жизнь и вновь искала
Воскресших из огня друзей,
Непросто, брат, начать сначала,
Как будто не было тех дней,
Где над землею гасли звезды,
Когда судьба по венам вдоль,
В моих глазах исчезли слезы,
Такая, брат, на сердце боль…
Давай обнимемся на случай,
А вдруг не встретимся уже!
Братишка, для меня ты лучший,
Ты на века в моей душе…
Пусть все не так под небом синим,
И застилает дым глаза,
Мы каждой клеткой за Россию,
Послушай, брат, назад нельзя!
Олег Михайлович откликнулся, даже записал ответное видео. Вот что он сказал:
«Игорь Драгневич написал песню реальную, фронтовую, современную. Я ее слушал и думал, что нет ничего выше боевого братства. Помню, как мои отец и мама, которые прошли всю Отечественную войну, 9 мая встречались с редкими друзьями, приезжавшими в гости.
Выше этой дружбы ничего нет. Идут военные действия, и рождаются такие песни. Величайшие, самые лучшие из них, созданы во время Великой Отечественной войны, в наиболее тяжелый период нашей истории. Тогда с этими боевыми песнями совсем молодые, 18 — 20-летние воины — наши отцы, деды, прадеды вставали в штыковые атаки. И победили.
Такие песни сейчас нужны.
Поздравляю, хорошая песня! Ну, а народ дальше выберет, насколько долгой будет у нее жизнь.
Еще хочу отметить, что и спел Игорь прекрасно — сумел донести до слушателей нужное состояние [души]. Он профессиональный, прекрасный певец».
Народный артист РФ О. М. Газманов руководит национальным проектом «Родники» (https://родники.сайт/konkurs). Там можно проголосовать за песню «Послушай, брат» (именно это имел в виду Олег Михайлович, говоря, что «народ дальше выберет, насколько долгой будет у нее жизнь»). Если за песню проголосуют, она в сентябре 2025 г. благодаря скромной ельчанке примет участие в гала-концерте, на котором объявят победителей конкурса.

Из телеграм-дневника Игоря Драгневича
(позывной «Ара»)


«В апреле 2022 года был на сборах добровольцев в «казачьих лагерях» Ростовской области.
Знал, что жена будет переживать, а говорить, что уезжаю, все равно придется.
Никогда не занимался пением профессионально.
Тогда я спел и записал песню Владимира Семеновича Высоцкого «Корабли». 
Переслал запись Таисии. Эффект был. Перезвонила.
«Куда это ты собрался? Какие полгода!?».
А я записал еще несколько песен. Подумал: если что, хоть голос мой останется на память.
Сейчас это все интересно вспоминать.
*
В декабре 2022 г. воевал на направлении Сватово — Кременная. Во время организации обороны плацдарма при минометном обстреле получил тяжелые травмы. 
В госпиталях с 10.12.2022 г.
Ампутирована кисть левой руки. Перебитое осколком левое бедро восстанавливается (к сожалению, ногу сохранить не удалось — ред.).
Тренируюсь ходить. Пока только на правой ноге. Для выздоровления много сделано и многое предстоит сделать.
На пути выздоровления очень помогает вдохновение, поддержка братьев и сестер, родных.
*
Сегодня меня навестили добрые «ангелы хранители» —   добровольные помощницы раненых бойцов.
Галя (Г. И. Меркулова — ред.) окружает заботой, словно мама. Поэтому я зову ее матушкой. Она очень похожа на мою усопшую бабушку Клавдию. Благодаря целеустремленности Галины появились первые публикации, увидели свет мои стихи.
Наташа (Н. Н. Прокопенко — ред.) как жизнерадостный ураган! И поговорить, и святыни раздать, и покормить! Искрометный человек! Ее сын на СВО. Сама хотела поехать, не взяли.
Аза изготовила домашний хлеб. Он выглядит, как кулич пасхальный. И очень вкусный.
Есть в этой группе еще одна Наташа. Она работала учителем в школе. 
Общаться с ними приятно, как с родными людьми. Накормили вкусной, домашней едой. Компотом из кизила (изготовила молдаванка).  
В общем, группа очень живая, душевная.
Попрощались с нашими помощницами, и чувствую, что словно дома побывал».
«Поэт с пулеметом ru Игорь Горн».
ОТ АВТОРА:
В начале февраля Игоря Драгневича наградили ведомственной медалью Минобороны РФ «Воин-доброволец». Она учреждена в прошлом году, и ее удостаиваются участники специальной военной операции за мужество, стойкость и высокий профессионализм, проявленные в ходе боевых действий.
…24 февраля Игорь написал в своем телеграме: «Третий год я в госпиталях, а друзья все сражаются. Стоят насмерть!».
Он до сих пор мысленно там, с ними.

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