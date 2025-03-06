Мама Галина и «взвод» «Пенсия рулит»
Николай СЫРОМЯТНИКОВ
Биографическая география Галины Ивановны Меркуловой состоит из трех основных населенных пунктов: Москва, с. Большая Боевка Долгоруковского района и Елец.
Прожив большую часть жизни в Боевке, она вновь и вновь возвращалась в столицу. Сначала чтобы работать и помочь стать на ноги подросшим дочери и сыну, а сейчас под ее материнским крылом другие дети — изувеченные войной бойцы СВО.
Предыстория
Родилась Галина Ивановна в Москве. Ее родители по семейным обстоятельствам переехали в Большую Боевку. Долгоруковский район, в сущности, и стал малой родиной Меркуловой — здесь училась, вышла замуж и родила детей, работала в местном райпо экономистом…
В Ельце она купила квартиру только в 2011-м, продав в Боевке добротную «трешку», полученную некогда от совхоза.
Так сложилась жизнь, что с мужем Галина Ивановна развелась, пришлось одной тянуть двух детей: алименты экс-супруг не платил. К тому времени дочь училась в белгородском университете, а сын — в воронежском. В райпо пришел частник, и приехавшая в гости из Москвы двоюродная сестра Лариса сказала Меркуловой: «Тут ты детей не поднимешь, приезжай, будешь работать и жить у нас, мы с мужем все решили».
И она поехала. Трудоустроилась Галина Ивановна неподалеку от дома в супермаркет продавцом-кассиром. На летние каникулы приезжал сын Денис, подрабатывал в этом магазине в охране.
Вкалывала Меркулова без выходных, и все ради детей. Да и они, правду сказать, не отлынивали — дочь досрочно сдавала сессии и ехала в Москву: летом, когда начиналась отпускная пора, девушка сама садилась за кассу, подменяя работников супермаркета.
Хорошие выросли дети у Галины Ивановны, работящие.
Квартиру в Боевке, которую уже начинали «пощипывать» обнаглевшие соседи (сломали забор, для своего быка стойло в чужом дворе оборудовали), предложил продать именно Денис. За три дня присмотрели вариант в Ельце — квартиру в девятиэтажке. После покупки дети начали ее ремонтировать.
Их мама тем временем продолжала работать в Москве. Перешла в «Карусель» (в позапрошлом году эта сеть гипермаркетов закрылась). Она уже жила на съемной квартире, съехав от сестры.
После эпидемии ковида Г. И. Меркулова год пробыла в Ельце. Сестра Лариса вновь позвала к себе в Москву. Галина Ивановна собралась, приехала.
И тут началась спецоперация.
«Возьмите бабушку на фронт»
У Г. И. Меркуловой есть давняя подруга — Наталья Николаевна Прокопенко. Театрально-концертный кассир, 63 года (самой Галине Ивановне 65).
— Когда началась СВО, Наташа пошла проситься на фронт, — смеется Галина Ивановна. — У нее спрашивают: «Вы военнообязанная?». «Нет». «Повар?». «Нет». «Медик?». «Нет». «А кто же вы тогда?». «Я пойду ящики с патронами таскать». Ну, не взяли ее, конечно. Вышла Наташа из военкомата вся в слезах. Тормошит меня: «Подскажи, что делать».
И вдруг пенсионерок словно озарило: госпиталь!
Первый шаг
В главный клинический военный госпиталь им. Н. Н. Бурденко Наталью Николаевну поначалу не пускали: кто такая, зачем? Не родственница же раненым бойцам, совсем чужой человек. Даже передавать ничего не разрешали.
…Тут к месту вспомнить некрасовское про коня на скаку и горящую избу. Только придется несколько перефразировать крылатое выражение.
Как впоследствии оказалось, напору группы активных и крайне инициативных пенсионерок-волонтеров, опекающих раненых бойцов СВО, не смогло противостоять ничто: если ставилась задача чего-то добиться, бабушки это делали. Входили в любые двери и теребили инстанции, где в конце концов им шли на уступки и выполняли просьбы.
А началось все с того, что Наталье Николаевне в Бурденко после долгих упрашиваний наконец позволили просто пройти в палаты и познакомиться с ранеными.
— «Лежал парень — то ли якут, то ли бурят, весь обожженный, — вспоминает Галина Ивановна рассказ своей подруги. — Я ему целую забинтованные руки, и заходит в палату женщина. Стала у двери, и ни с места, как вкопанная, только глядит. Это была мать бойца. Она подумала тогда, наверное: «Какая-то чужая тетка моего сына целует».
Но вскоре все выяснилось, женщины начали общаться, разговорились.
Пенсионеры-волонтеры стали просить администрацию госпиталя приносить ребятам хотя бы по 200-граммовому пакету сока: «Ну, в самом деле, стыдно же с пустыми руками являться».
Постепенно ассортимент продуктов расширялся. Да и желающих поддержать ребят стало прибавляться. Наталья Николаевна у себя на работе в процессе общения с покупательницами билетов заводила разговор о помощи нашим раненым бойцам. Многие откликались, вливались в это неформальное объединение.
— Сейчас в нашей группе 53 человека, — говорит Галина Ивановна. — Все уже в преклонном возрасте, мы себя называем «Пенсия рулит».
Со временем пенсионерки-волонтеры обзавелись даже «своим» рестораном, где бабушки на свои деньги кормят бойцов: там таким клиентам делают скидки и порции накладывают побольше.
— Наташа долго не брала меня с собой в госпиталь, потому что я все время плачу: сами понимаете, трудно себя сдерживать, когда насмотришься на это все, — признается моя собеседница. — Однажды подруга сказала: «Не смей распускаться. Заплачешь — выгоню».
Освященное пули не берут
Они ведь не только подкармливают ребят. Не подумайте плохого, питание в госпиталях хорошее. Но домашнее есть домашнее, парни, понятное дело, соскучились по всему этому. К тому же готовят бабушки — пальчики оближешь, причем такие блюда, что не всякая женщина для своей семьи захочет заморочиться.
По словам Галины Ивановны, после операции все раненые хотят мяса: молодые мужики, им нужен белок.
— Везем ребятам три вида мяса, покупаем его и на шашлыки (по нашей просьбе их бесплатно жарит один парень). Делаем мясо по-французски, кур запекаем, да много чего еще! Однажды за раз накормили 74 человека!
Бывает, что «Пенсия рулит» еще и одевает, экипирует бойцов после выписки из госпиталя, перед отправкой на фронт (среди таких воинов были даже индус и африканцец).
Допустим, воину понадобилась каска с наушниками. В течение трех часов женщины собрали по своим 40 тысяч рублей. Приобрели, освятили в храме. Батюшка говорил, что ничего подобного в его практике еще не было. В каску потом попали три вражеские пули, она спасла бойцу жизнь. Купленный на деньги пенсионерок и также освященный «броник» выдержал пять пулевых попаданий, и его тоже не прошило насквозь.
— Мы ездим в Сергиев Посад (там у нас матушка знакомая), старцы дают для бойцов молитвы, «Живые помощи», иконки, святую воду, — продолжает Галина Ивановна. — Привозим все это в госпиталь, разносим ребятам.
Под свое крыло
Как только приходит «борт» с ранеными, бабушки идут в хирургию Бурденко к самым тяжелым — к примеру, к тем, у кого оторвало (или ампутировали) конечности.
— Заходим, начинаем знакомиться, записываем имена и фамилии, кто откуда, какое ранение и номера телефонов, — говорит Г. И. Меркулова. — Оставляем и свои данные для контактов. Раненых прооперируют и отправят в другой госпиталь. Они нам звонят, сообщают, что перевели. Мы и только что прибывших ребят не бросаем, и на новое место едем, берем под свое крыло тех, с кем раньше знакомились. Таких адресов много, ведь часть больниц отдана под госпитали.
«Они для нас
как дети»
— Бойцы стали родными, — продолжает Галина Ивановна. — Зайдешь к герою в палату, обнимешь, а у него глаза как у ребенка. А разве можно свое дите бросить?! И они к нам прикипели душой. Взять хотя бы солдата с позывным «Маэстро», он часто бывает в Ельце по делам, связанным с гуманитарной помощью, выступал в медколледже. Перенес несколько десятков операций, клиническую смерть, у него нет лопатки, ключицы, руки. И парень добивается установки протеза, чтобы вновь отправиться на фронт — мстить за погибших брата и командира своего подразделения. А пока занимается гуманитаркой.
«На войне о любви»
Галина Ивановна рассказала о знакомстве с бойцом и поэтом Игорем Вячеславовичам Драгневичем, чье песенное творчество оценил сам Олег Газманов. Когда Игорь лежал в госпитале, у него уже не было руки. Врачи боролись за сохранение раненой ноги, но безуспешно, пришлось ампутировать и ее.
На одном из видео, записанном в госпитальной палате, куда в очередной раз наведалась «Пенсия рулит» со своими кастрюлями, чашками-плошками и прочей наполненной вкусностями тарой, видно: Игорь сосредоточенно и самозабвенно что-то пишет — сочиняет, не обращая внимания на окружающую суету. Кстати сказать, не так давно ветерана СВО с творческим псевдонимом «Горн» (в телеграме его аккаунт — «Поэт с пулеметом ru Игорь Горн») приняли в Союз писателей России, вручив удостоверение московского отделения этой организации.
Игоря просят исполнить свою «На войне о любви», созданную бойцом с позывным «Ара» в мае 2022-го.
Драгневич включил на телефоне фонограмму-«минус» (он и музыку подбирает сам).
Полилась вальсирующая мелодия, в которой преобладала пронзающая душу скрипичная обработка.
В притихшей палате зазвучал негромкий голос Игоря:
Доброе сердце, милое сердце,
Дай мне немного огня!
Дай хоть немного мне отогреться,
Яркою вспышкой горя!
Люди чужие, мне не родные,
Будут меня окружать,
Я сквозь невзгоды, сквозь непогоды
Стану тебя вспоминать.
На войне о любви
Много не говорят.
На войне — о любви…
Дай Бог вернуться назад,
На войне о любви
Только травы шумят,
На войне — о любви…
Дай Бог вернуться назад.
И когда холод сердца коснется
Я снова вспомню тебя!
И огонь в сердце вновь встрепенется,
Снова согреет меня!
Вот мы уходим, дальше уходим.
Дай мне немного огня!
Доброе сердце, милое сердце,
Я буду помнить тебя!
На войне о любви
Много не говорят,
На войне — о любви…
Дай Бог вернуться назад.
На войне о любви
Только травы шумят,
На войне — о любви…
Дай Бог вернуться назад.
Дай Бог…
…Стихают последние аккорды песни. Камера мобильника «Маэстро» меняет план и снимает бабушек. Вторые мамы этих героев с глазами детей, плачут, никто не в силах сдержать нахлынувших чувств… Маэстро записывает небольшое обращение со словами благодарности взводу «Пенсия рулит».
Олег Газманов поддержал
Будь Галина Ивановна помоложе, из нее, наверное, неплохой музыкальный продюсер получился бы. Меркулова «вышла на Газманова»: отыскала контакты, послала народному артисту РФ песню И. В. Драгневича (соавтор — Владимир Ильичев) «Послушай, брат». Кстати сказать, ее уже поют и в госпитале им. Н. Н. Бурденко, и на передовой СВО:
За горизонт садилось солнце,
От зноя плавился закат,
А может все еще вернется?
Хочу я верить в это, брат.
Я шел в атаку без оглядки,
И сам не слышал голос свой.
Дышала смертью эта схватка,
Но ничего, брат, я живой!
Теряла жизнь и вновь искала
Воскресших из огня друзей,
Непросто, брат, начать сначала,
Как будто не было тех дней,
Где над землею гасли звезды,
Когда судьба по венам вдоль,
В моих глазах исчезли слезы,
Такая, брат, на сердце боль…
Давай обнимемся на случай,
А вдруг не встретимся уже!
Братишка, для меня ты лучший,
Ты на века в моей душе…
Пусть все не так под небом синим,
И застилает дым глаза,
Мы каждой клеткой за Россию,
Послушай, брат, назад нельзя!
Олег Михайлович откликнулся, даже записал ответное видео. Вот что он сказал:
«Игорь Драгневич написал песню реальную, фронтовую, современную. Я ее слушал и думал, что нет ничего выше боевого братства. Помню, как мои отец и мама, которые прошли всю Отечественную войну, 9 мая встречались с редкими друзьями, приезжавшими в гости.
Выше этой дружбы ничего нет. Идут военные действия, и рождаются такие песни. Величайшие, самые лучшие из них, созданы во время Великой Отечественной войны, в наиболее тяжелый период нашей истории. Тогда с этими боевыми песнями совсем молодые, 18 — 20-летние воины — наши отцы, деды, прадеды вставали в штыковые атаки. И победили.
Такие песни сейчас нужны.
Поздравляю, хорошая песня! Ну, а народ дальше выберет, насколько долгой будет у нее жизнь.
Еще хочу отметить, что и спел Игорь прекрасно — сумел донести до слушателей нужное состояние [души]. Он профессиональный, прекрасный певец».
Народный артист РФ О. М. Газманов руководит национальным проектом «Родники» (https://родники.сайт/konkurs). Там можно проголосовать за песню «Послушай, брат» (именно это имел в виду Олег Михайлович, говоря, что «народ дальше выберет, насколько долгой будет у нее жизнь»). Если за песню проголосуют, она в сентябре 2025 г. благодаря скромной ельчанке примет участие в гала-концерте, на котором объявят победителей конкурса.
Из телеграм-дневника Игоря Драгневича
(позывной «Ара»)
«В апреле 2022 года был на сборах добровольцев в «казачьих лагерях» Ростовской области.
Знал, что жена будет переживать, а говорить, что уезжаю, все равно придется.
Никогда не занимался пением профессионально.
Тогда я спел и записал песню Владимира Семеновича Высоцкого «Корабли».
Переслал запись Таисии. Эффект был. Перезвонила.
«Куда это ты собрался? Какие полгода!?».
А я записал еще несколько песен. Подумал: если что, хоть голос мой останется на память.
Сейчас это все интересно вспоминать.
*
В декабре 2022 г. воевал на направлении Сватово — Кременная. Во время организации обороны плацдарма при минометном обстреле получил тяжелые травмы.
В госпиталях с 10.12.2022 г.
Ампутирована кисть левой руки. Перебитое осколком левое бедро восстанавливается (к сожалению, ногу сохранить не удалось — ред.).
Тренируюсь ходить. Пока только на правой ноге. Для выздоровления много сделано и многое предстоит сделать.
На пути выздоровления очень помогает вдохновение, поддержка братьев и сестер, родных.
*
Сегодня меня навестили добрые «ангелы хранители» — добровольные помощницы раненых бойцов.
Галя (Г. И. Меркулова — ред.) окружает заботой, словно мама. Поэтому я зову ее матушкой. Она очень похожа на мою усопшую бабушку Клавдию. Благодаря целеустремленности Галины появились первые публикации, увидели свет мои стихи.
Наташа (Н. Н. Прокопенко — ред.) как жизнерадостный ураган! И поговорить, и святыни раздать, и покормить! Искрометный человек! Ее сын на СВО. Сама хотела поехать, не взяли.
Аза изготовила домашний хлеб. Он выглядит, как кулич пасхальный. И очень вкусный.
Есть в этой группе еще одна Наташа. Она работала учителем в школе.
Общаться с ними приятно, как с родными людьми. Накормили вкусной, домашней едой. Компотом из кизила (изготовила молдаванка).
В общем, группа очень живая, душевная.
Попрощались с нашими помощницами, и чувствую, что словно дома побывал».
«Поэт с пулеметом ru Игорь Горн».
ОТ АВТОРА:
В начале февраля Игоря Драгневича наградили ведомственной медалью Минобороны РФ «Воин-доброволец». Она учреждена в прошлом году, и ее удостаиваются участники специальной военной операции за мужество, стойкость и высокий профессионализм, проявленные в ходе боевых действий.
…24 февраля Игорь написал в своем телеграме: «Третий год я в госпиталях, а друзья все сражаются. Стоят насмерть!».
Он до сих пор мысленно там, с ними.