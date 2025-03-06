Мама Галина и «взвод» «Пенсия рулит»

Николай СЫРОМЯТНИКОВ



Биографическая география Галины Ивановны Меркуловой состоит из трех основных населенных пунктов: Москва, с. Большая Боевка Долгоруковского района и Елец.

Прожив большую часть жизни в Боевке, она вновь и вновь возвращалась в столицу. Сначала чтобы работать и помочь стать на ноги подросшим дочери и сыну, а сейчас под ее материнским крылом другие дети — изувеченные войной бойцы СВО.

Г. И. Меркулова

Г. И. Меркулова, боец, поэт и исполнитель И. В. Драгневич и Н. Н. Прокопенко.

Случайная встреча на елецкой улице: Галина Ивановна и не подозревала, что «Маэстро» у нас в городе и совсем рядом.



Предыстория



Родилась Галина Ивановна в Москве. Ее родители по семейным обстоятельствам переехали в Большую Боевку. Долгоруковский район, в сущности, и стал малой родиной Меркуловой — здесь училась, вышла замуж и родила детей, работала в местном райпо экономистом…

В Ельце она купила квартиру только в 2011-м, продав в Боевке добротную «трешку», полученную некогда от совхоза.

Так сложилась жизнь, что с мужем Галина Ивановна развелась, пришлось одной тянуть двух детей: алименты экс-супруг не платил. К тому времени дочь училась в белгородском университете, а сын — в воронежском. В райпо пришел частник, и приехавшая в гости из Москвы двоюродная сестра Лариса сказала Меркуловой: «Тут ты детей не поднимешь, приезжай, будешь работать и жить у нас, мы с мужем все решили».

И она поехала. Трудоустроилась Галина Ивановна неподалеку от дома в супермаркет продавцом-кассиром. На летние каникулы приезжал сын Денис, подрабатывал в этом магазине в охране.

Вкалывала Меркулова без выходных, и все ради детей. Да и они, правду сказать, не отлынивали — дочь досрочно сдавала сессии и ехала в Москву: летом, когда начиналась отпускная пора, девушка сама садилась за кассу, подменяя работников супермаркета.

Хорошие выросли дети у Галины Ивановны, работящие.

Квартиру в Боевке, которую уже начинали «пощипывать» обнаглевшие соседи (сломали забор, для своего быка стойло в чужом дворе оборудовали), предложил продать именно Денис. За три дня присмотрели вариант в Ельце — квартиру в девятиэтажке. После покупки дети начали ее ремонтировать.

Их мама тем временем продолжала работать в Москве. Перешла в «Карусель» (в позапрошлом году эта сеть гипермаркетов закрылась). Она уже жила на съемной квартире, съехав от сестры.

После эпидемии ковида Г. И. Меркулова год пробыла в Ельце. Сестра Лариса вновь позвала к себе в Москву. Галина Ивановна собралась, приехала.

И тут началась спецоперация.



«Возьмите бабушку на фронт»



У Г. И. Меркуловой есть давняя подруга — Наталья Николаевна Прокопенко. Театрально-концертный кассир, 63 года (самой Галине Ивановне 65).

— Когда началась СВО, Наташа пошла проситься на фронт, — смеется Галина Ивановна. — У нее спрашивают: «Вы военнообязанная?». «Нет». «Повар?». «Нет». «Медик?». «Нет». «А кто же вы тогда?». «Я пойду ящики с патронами таскать». Ну, не взяли ее, конечно. Вышла Наташа из военкомата вся в слезах. Тормошит меня: «Подскажи, что делать».

И вдруг пенсионерок словно озарило: госпиталь!

Первый шаг

В главный клинический военный госпиталь им. Н. Н. Бурденко Наталью Николаевну поначалу не пускали: кто такая, зачем? Не родственница же раненым бойцам, совсем чужой человек. Даже передавать ничего не разрешали.

…Тут к месту вспомнить некрасовское про коня на скаку и горящую избу. Только придется несколько перефразировать крылатое выражение.

Как впоследствии оказалось, напору группы активных и крайне инициативных пенсионерок-волонтеров, опекающих раненых бойцов СВО, не смогло противостоять ничто: если ставилась задача чего-то добиться, бабушки это делали. Входили в любые двери и теребили инстанции, где в конце концов им шли на уступки и выполняли просьбы.

А началось все с того, что Наталье Николаевне в Бурденко после долгих упрашиваний наконец позволили просто пройти в палаты и познакомиться с ранеными.

— «Лежал парень — то ли якут, то ли бурят, весь обожженный, — вспоминает Галина Ивановна рассказ своей подруги. — Я ему целую забинтованные руки, и заходит в палату женщина. Стала у двери, и ни с места, как вкопанная, только глядит. Это была мать бойца. Она подумала тогда, наверное: «Какая-то чужая тетка моего сына целует».

Но вскоре все выяснилось, женщины начали общаться, разговорились.

Пенсионеры-волонтеры стали просить администрацию госпиталя приносить ребятам хотя бы по 200-граммовому пакету сока: «Ну, в самом деле, стыдно же с пустыми руками являться».

Постепенно ассортимент продуктов расширялся. Да и желающих поддержать ребят стало прибавляться. Наталья Николаевна у себя на работе в процессе общения с покупательницами билетов заводила разговор о помощи нашим раненым бойцам. Многие откликались, вливались в это неформальное объединение.

— Сейчас в нашей группе 53 человека, — говорит Галина Ивановна. — Все уже в преклонном возрасте, мы себя называем «Пенсия рулит».

Со временем пенсионерки-волонтеры обзавелись даже «своим» рестораном, где бабушки на свои деньги кормят бойцов: там таким клиентам делают скидки и порции накладывают побольше.

— Наташа долго не брала меня с собой в госпиталь, потому что я все время плачу: сами понимаете, трудно себя сдерживать, когда насмотришься на это все, — признается моя собеседница. — Однажды подруга сказала: «Не смей распускаться. Заплачешь — выгоню».



Освященное пули не берут



Они ведь не только подкармливают ребят. Не подумайте плохого, питание в госпиталях хорошее. Но домашнее есть домашнее, парни, понятное дело, соскучились по всему этому. К тому же готовят бабушки — пальчики оближешь, причем такие блюда, что не всякая женщина для своей семьи захочет заморочиться.

По словам Галины Ивановны, после операции все раненые хотят мяса: молодые мужики, им нужен белок.

— Везем ребятам три вида мяса, покупаем его и на шашлыки (по нашей просьбе их бесплатно жарит один парень). Делаем мясо по-французски, кур запекаем, да много чего еще! Однажды за раз накормили 74 человека!

Бывает, что «Пенсия рулит» еще и одевает, экипирует бойцов после выписки из госпиталя, перед отправкой на фронт (среди таких воинов были даже индус и африканцец).

Допустим, воину понадобилась каска с наушниками. В течение трех часов женщины собрали по своим 40 тысяч рублей. Приобрели, освятили в храме. Батюшка говорил, что ничего подобного в его практике еще не было. В каску потом попали три вражеские пули, она спасла бойцу жизнь. Купленный на деньги пенсионерок и также освященный «броник» выдержал пять пулевых попаданий, и его тоже не прошило насквозь.

— Мы ездим в Сергиев Посад (там у нас матушка знакомая), старцы дают для бойцов молитвы, «Живые помощи», иконки, святую воду, — продолжает Галина Ивановна. — Привозим все это в госпиталь, разносим ребятам.



Под свое крыло



Как только приходит «борт» с ранеными, бабушки идут в хирургию Бурденко к самым тяжелым — к примеру, к тем, у кого оторвало (или ампутировали) конечности.

— Заходим, начинаем знакомиться, записываем имена и фамилии, кто откуда, какое ранение и номера телефонов, — говорит Г. И. Меркулова. — Оставляем и свои данные для контактов. Раненых прооперируют и отправят в другой госпиталь. Они нам звонят, сообщают, что перевели. Мы и только что прибывших ребят не бросаем, и на новое место едем, берем под свое крыло тех, с кем раньше знакомились. Таких адресов много, ведь часть больниц отдана под госпитали.



«Они для нас

как дети»



— Бойцы стали родными, — продолжает Галина Ивановна. — Зай­дешь к герою в палату, обнимешь, а у него глаза как у ребенка. А разве можно свое дите бросить?! И они к нам прикипели душой. Взять хотя бы солдата с позывным «Маэстро», он часто бывает в Ельце по делам, связанным с гуманитарной помощью, выступал в медколледже. Перенес несколько десятков операций, клиническую смерть, у него нет лопатки, ключицы, руки. И парень добивается установки протеза, чтобы вновь отправиться на фронт — мстить за погибших брата и командира своего подразделения. А пока занимается гуманитаркой.

«На войне о любви»



Галина Ивановна рассказала о знакомстве с бойцом и поэтом Игорем Вячеславовичам Драгневичем, чье песенное творчество оценил сам Олег Газманов. Когда Игорь лежал в госпитале, у него уже не было руки. Врачи боролись за сохранение раненой ноги, но безуспешно, пришлось ампутировать и ее.

На одном из видео, записанном в госпитальной палате, куда в очередной раз наведалась «Пенсия рулит» со своими кастрюлями, чашками-плошками и прочей наполненной вкусностями тарой, видно: Игорь сосредоточенно и самозабвенно что-то пишет — сочиняет, не обращая внимания на окружающую суету. Кстати сказать, не так давно ветерана СВО с творческим псевдонимом «Горн» (в телеграме его аккаунт — «Поэт с пулеметом ru Игорь Горн») приняли в Союз писателей России, вручив удостоверение московского отделения этой организации.

Игоря просят исполнить свою «На войне о любви», созданную бойцом с позывным «Ара» в мае 2022-го.

Драгневич включил на телефоне фонограмму-«минус» (он и музыку подбирает сам).

Полилась вальсирующая мелодия, в которой преобладала пронзающая душу скрипичная обработка.

В притихшей палате зазвучал негромкий голос Игоря:

Доброе сердце, милое сердце,

Дай мне немного огня!

Дай хоть немного мне отогреться,

Яркою вспышкой горя!

Люди чужие, мне не родные,

Будут меня окружать,

Я сквозь невзгоды, сквозь непогоды

Стану тебя вспоминать.

На войне о любви

Много не говорят.

На войне — о любви…

Дай Бог вернуться назад,

На войне о любви

Только травы шумят,

На войне — о любви…

Дай Бог вернуться назад.

И когда холод сердца коснется

Я снова вспомню тебя!

И огонь в сердце вновь встрепенется,

Снова согреет меня!

Вот мы уходим, дальше уходим.

Дай мне немного огня!

Доброе сердце, милое сердце,

Я буду помнить тебя!

На войне о любви

Много не говорят,

На войне — о любви…

Дай Бог вернуться назад.

На войне о любви

Только травы шумят,

На войне — о любви…

Дай Бог вернуться назад.

Дай Бог…

…Стихают последние аккорды песни. Камера мобильника «Маэстро» меняет план и снимает бабушек. Вторые мамы этих героев с глазами детей, плачут, никто не в силах сдержать нахлынувших чувств… Маэстро записывает небольшое обращение со словами благодарности взводу «Пенсия рулит».

Боец и певец Игорь Драгневич.

Тот самый освященный бронежилет, купленный на средства «взвода» «Пенсия рулит». Он спас бойцу жизнь.

«Маэстро» с товарищем и… народным артистом РФ Бедросом Киркоровым.



Олег Газманов поддержал



Будь Галина Ивановна помоложе, из нее, наверное, неплохой музыкальный продюсер получился бы. Меркулова «вышла на Газманова»: отыскала контакты, послала народному артисту РФ песню И. В. Драгневича (соавтор — Владимир Ильичев) «Послушай, брат». Кстати сказать, ее уже поют и в госпитале им. Н. Н. Бурденко, и на передовой СВО:

За горизонт садилось солнце,

От зноя плавился закат,

А может все еще вернется?

Хочу я верить в это, брат.

Я шел в атаку без оглядки,

И сам не слышал голос свой.

Дышала смертью эта схватка,

Но ничего, брат, я живой!

Теряла жизнь и вновь искала

Воскресших из огня друзей,

Непросто, брат, начать сначала,

Как будто не было тех дней,

Где над землею гасли звезды,

Когда судьба по венам вдоль,

В моих глазах исчезли слезы,

Такая, брат, на сердце боль…

Давай обнимемся на случай,

А вдруг не встретимся уже!

Братишка, для меня ты лучший,

Ты на века в моей душе…

Пусть все не так под небом синим,

И застилает дым глаза,

Мы каждой клеткой за Россию,

Послушай, брат, назад нельзя!

Олег Михайлович откликнулся, даже записал ответное видео. Вот что он сказал:

«Игорь Драгневич написал песню реальную, фронтовую, современную. Я ее слушал и думал, что нет ничего выше боевого братства. Помню, как мои отец и мама, которые прошли всю Отечественную войну, 9 мая встречались с редкими друзьями, приезжавшими в гости.

Выше этой дружбы ничего нет. Идут военные действия, и рождаются такие песни. Величайшие, самые лучшие из них, созданы во время Великой Отечественной войны, в наиболее тяжелый период нашей истории. Тогда с этими боевыми песнями совсем молодые, 18 — 20-летние воины — наши отцы, деды, прадеды вставали в штыковые атаки. И победили.

Такие песни сейчас нужны.

Поздравляю, хорошая песня! Ну, а народ дальше выберет, насколько долгой будет у нее жизнь.

Еще хочу отметить, что и спел Игорь прекрасно — сумел донести до слушателей нужное состояние [души]. Он профессиональный, прекрасный певец».

Народный артист РФ О. М. Газманов руководит национальным проектом «Родники» (https://родники.сайт/konkurs). Там можно проголосовать за песню «Послушай, брат» (именно это имел в виду Олег Михайлович, говоря, что «народ дальше выберет, насколько долгой будет у нее жизнь»). Если за песню проголосуют, она в сентябре 2025 г. благодаря скромной ельчанке примет участие в гала-концерте, на котором объявят победителей конкурса.

Из телеграм-дневника Игоря Драгневича

(позывной «Ара»)



«В апреле 2022 года был на сборах добровольцев в «казачьих лагерях» Ростовской области.

Знал, что жена будет переживать, а говорить, что уезжаю, все равно придется.

Никогда не занимался пением профессионально.

Тогда я спел и записал песню Владимира Семеновича Высоцкого «Корабли».

Переслал запись Таисии. Эффект был. Перезвонила.

«Куда это ты собрался? Какие полгода!?».

А я записал еще несколько песен. Подумал: если что, хоть голос мой останется на память.

Сейчас это все интересно вспоминать.

*

В декабре 2022 г. воевал на направлении Сватово — Кременная. Во время организации обороны плацдарма при минометном обстреле получил тяжелые травмы.

В госпиталях с 10.12.2022 г.

Ампутирована кисть левой руки. Перебитое осколком левое бедро восстанавливается (к сожалению, ногу сохранить не удалось — ред.).

Тренируюсь ходить. Пока только на правой ноге. Для выздоровления много сделано и многое предстоит сделать.

На пути выздоровления очень помогает вдохновение, поддержка братьев и сестер, родных.

*

Сегодня меня навестили добрые «ангелы хранители» — добровольные помощницы раненых бойцов.

Галя (Г. И. Меркулова — ред.) окружает заботой, словно мама. Поэтому я зову ее матушкой. Она очень похожа на мою усопшую бабушку Клавдию. Благодаря целеустремленности Галины появились первые публикации, увидели свет мои стихи.

Наташа (Н. Н. Прокопенко — ред.) как жизнерадостный ураган! И поговорить, и святыни раздать, и покормить! Искрометный человек! Ее сын на СВО. Сама хотела поехать, не взяли.

Аза изготовила домашний хлеб. Он выглядит, как кулич пасхальный. И очень вкусный.

Есть в этой группе еще одна Наташа. Она работала учителем в школе.

Общаться с ними приятно, как с родными людьми. Накормили вкусной, домашней едой. Компотом из кизила (изготовила молдаванка).

В общем, группа очень живая, душевная.

Попрощались с нашими помощницами, и чувствую, что словно дома побывал».

«Поэт с пулеметом ru Игорь Горн».

ОТ АВТОРА:

В начале февраля Игоря Драгневича наградили ведомственной медалью Минобороны РФ «Воин-доброволец». Она учреждена в прошлом году, и ее удостаиваются участники специальной военной операции за мужество, стойкость и высокий профессионализм, проявленные в ходе боевых действий.

…24 февраля Игорь написал в своем телеграме: «Третий год я в госпиталях, а друзья все сражаются. Стоят насмерть!».

Он до сих пор мысленно там, с ними.