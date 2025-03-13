Социальные проекты липчан вышли в финал Национальной премии «Наш вклад»

131 социальная инициатива, реализованная в Липецкой области, вышла в финал Национальной премии «Наш вклад». Это первая в России премия, которая оценивает вклад бизнеса и некоммерческих организаций в достижение национальных целей и реализацию задач нацпроектов. Всем финалистам присваивается статус «Партнер национальных проектов России».

Всего на участие в Премии поступило 759 заявок из 89 регионов России. В финал вышли 550 проектов от 252 организаций. 35,3% финалистов Премии представляют крупный бизнес, 31% – некоммерческий сектор, 19,4% – госкорпорации и госкомпании, 10,3% – малый бизнес и 4% – средний бизнес. 74% проектов имеют федеральный масштаб, 26% – региональный.

С 2021 года количество организаций-участников и проектов-финалистов Национальной премии «Наш вклад» увеличилось в 3,5 раза. Традиционно наиболее популярными для реализации социальных инициатив становятся нацпроекты: «Образование», «Демография», «Экология».

«Нацпроекты определяют ключевые направления государственной стратегии. Именно на них необходимо ориентироваться организациям и бизнесу. В Липецкой области есть яркие примеры сопричастности к реализации нацпроектов как со стороны предпринимательского сообщества, так и общественных объединений, которые достойны презентации на всю страну», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

«Волонтерский проект заботы о когнитивном здоровье старших Деменция.net» направлен на профилактику и раннюю диагностику когнитивных нарушений у пожилых людей. Волонтеры, прошедшие обучение, проводят занятия по когнитивному здоровью, а на сайте проекта можно пройти бесплатный онлайн-скрининг. Проект охватывает 42 региона России, включая Липецкую область, и в мероприятиях инициативы уже приняло участие более 14 200 человек.

Другой показательный проект – «Школа питания и Здоровая Олимпиада» от ПАО «Корпоративный центр Икс 5» – развенчивает мифы о том, что правильное питание невкусно, сложно и дорого. Школьники Липецкой области знакомятся с принципами здорового рациона, участвуют в практических занятиях и учатся осознанному подходу к питанию. Итогом учебного года стала «Здоровая Олимпиада» – первое в России интеллектуальное онлайн-соревнование по здоровому образу жизни, в которой приняли участие 224 454 школьников страны.

Финалисты Национальной премии «Наш вклад» помогают развивать внутренний туризм в регионе, делая поездки насыщенными и доступными. Так, «Россельхозбанк» запустил онлайн-платформу «Свое за городом», которая объединяет фермеров и туристические компании, предлагая гостям уникальные маршруты, в том числе и в Липецкой области. Туристы могут отправиться в Сырную деревню, посетить Воргольские скалы или заглянуть на липецкую винодельню, где выращивают более 200 сортов винограда. Любителям активного отдыха доступны серфинг на Дону, вечерние квизы и насыщенные программы выходного дня на природе. Проект не только открывает новые возможности для путешественников, но и поддерживает локальный бизнес, создавая дополнительные точки притяжения на туристической карте региона.