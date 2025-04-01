Липецкий областной Фонд поддержки МСП объявляет отбор участников проекта «АртПодиум». Он нацелен на поддержку местных дизайнеров и производителей продукции легкой промышленности. Лучшие бренды региона получат возможность представить и реализовывать свои коллекции в новом мультибрендовом магазине, который откроется в ТРЦ «Европа» на улице Советской в Липецке.

Как отметили в Фонде, на этой площадке местные бренды смогут не только продавать свою продукцию, но и получить поддержку в продвижении. Это поможет предпринимателям расширить бизнес, а жителям Липецка – познакомиться с одеждой и аксессуарами местных производителей.

Принять участие могут предприниматели и самозанятые, работающие в сфере моды и текстильного производства. Условия: быть зарегистрированным в Липецкой области, заполнить анкету, предоставить сертификат или декларацию соответствия на продукцию и поддерживать ассортимент на протяжении всего периода работы магазина.

До 9 апреля включительно в Липецке по адресу: улица Кузнечная, дом 8, третий этаж, принимаются пакеты документов. Подведение итогов состоится 10 апреля.

За дополнительной информацией можно обратиться по телефону: 8 (4742) 55-13-75, на сайте lipfond.ru или через социальные сети ВКонтакте и Телеграм.

В рамках национального проекта «Эффективная и конкурентоспособная экономика» продолжается реализация мер поддержки малого и среднего бизнеса.

«Поддержка местной моды — это не просто выбор одежды, это выбор в пользу устойчивого будущего. Таким образом мы вносим вклад в развитие местной экономики, что способствует созданию рабочих мест и поддержанию предпринимательства», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.