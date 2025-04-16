Очно пройдёт «Бессмертный полк» в Липецкой области 9 мая. Формат проведения акции утвердил региональный оперштаб. Он прошёл под председательством губернатора региона Игоря Артамонова.

«Тысячи фотографий ветеранов Великой Отечественной войны в Бессмертном полку – живая память. Та страшная война коснулась каждой семьи в нашей стране. И такое нельзя допустить снова. Это история, которую мы не дадим переписать или стереть», – отметил губернатор.

Игорь Артамонов добавил, что шествие проведут с усиленными мерами безопасности.

В ходе встречи с представителями силовых ведомств были рассмотрены аспекты сотрудничества в рамках проведения мероприятия. Мы планируем реализовать комплекс усиленных мер безопасности, чтобы каждый мог отдать дань уважения героям, благодаря которым мы живём. Пока мы помним о них, их подвиг не забыт, — заключил глава региона.