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В 2025 году особое внимание уделяется противодействию нарушений трудового законодательства

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В 2025 году особое внимание уделяется противодействию  нарушений трудового законодательства в части оформления трудовых отношений. На территории  города создана рабочая группа в составе представителей администрации, общественных организаций,  УМВД для проведения еженедельных выездов для обследования хозяйствующих субъектов.   При выявлении нахождения на рабочем месте сотрудника, с которым не заключен трудовой договор, работодатель приглашается на заседание рабочей группы межведомственной комиссии по противодействию нелегальной занятости. В случае, если работодатель не явился на заседание или  отказался оформить с сотрудником трудовые отношения в соответствии с действующим законодательством, информация направляется в государственную инспекцию труда Липецкой области и Прокуратуру города Ельца для рассмотрения вопроса о возбуждении дела об административном правонарушении.  Федеральной службой по труду и занятости будет сформирован общедоступный реестр работодателей, у которых выявлены факты нелегальной занятости. В реестр включаются работодатели, совершившие после 1 января 2025 года административное правонарушение, предусмотренное частью 4 статьи 5.27 КоАП России (в части уклонения от оформления трудового договора или заключения гражданско-правового договора, фактически регулирующего трудовые отношения между работником и работодателем), и в отношении которых вынесено и вступило в законную силу постановление по делу об административном правонарушении.

За период февраль-март 2025 года рабочей группой проведены выезды к 96 работодателям. По итогу встреч с работодателями заключено 67 новых трудовых договоров. Данная работа будет продолжена на постоянной основе.

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