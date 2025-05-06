Урок посвящён борьбе с социальной инженерией, фишингом и другими угрозами в Сети. Он в интерактивном формате рассказывает о профессиях и технологиях защиты пользователей, раскрывает принципы работы антифрод-систем, необходимых для оценки подозрительности онлайн-транзакций.

Материалы урока включают видеоролик и интерактивные тренажёры. Школьники попробуют себя в ролях антифрод-детективов, антифрод-аналитиков и ML-инженеров. Ученики начальных классов выполнят игровые задания по созданию надёжных паролей и распознаванию подозрительных объявлений. Школьники 5-9 классов изучат функции антифрод-систем на примере реальных кейсов, научатся предотвращать цифровые угрозы. Старшеклассники углубятся в основы машинного обучения, проверят себя в настройке алгоритмов, выявлении уязвимостей и разработке планов защиты цифровых платформ. За верные решения школьники получат виртуальные баллы, которые смогут направить на помощь людям или животным внутри игры. «Авито» конвертирует баллы в реальные средства и передаст их выбранным организациям.

«Урок цифры» — это часть федерального проекта «Кадры для цифровой трансформации», который входит в национальный проект «Экономика данных и цифровая трансформация государства». Он также соответствует национальной цели «Технологическое лидерство».

Проект реализуется АНО «Цифровая экономика» при поддержке Министерства просвещения и Министерства цифрового развития. Материалы для занятий можно найти на сайте урокцифры.рф.

«В современном мире цифровые технологии проникают во все сферы нашей жизни. Мы сталкиваемся с ними каждый день, и знание основ цифровой грамотности становится не просто преимуществом, а необходимостью. Цифровая грамотность сделает школьников Липецкой области более уверенными и самостоятельными. Они научатся анализировать информацию, различать факты и мнения, находить надежные источники. Это особенно важно в условиях, когда мы сталкиваемся с ложной информацией и пропагандой в сети», – прокомментировал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.