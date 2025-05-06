Международный флешмоб «Катюша» объединил в сводный хор более 200 липчан. Они собрались 4 мая в сквере Центральной городской библиотеки имени С.А. Есенина. Здесь были люди всех возрастов, профессий и уровней владения вокальным искусством. Настоящим украшением стал хор «Сокольских металлургов» в ярких народных костюмах. Поводом особой гордости организаторов стало участие во флешмобе жителей республики Беларусь и защитников Отечества, которые сегодня находятся на фронтах СВО. Любимую песню собравшиеся спели под аккомпанемент Заслуженного коллектива народного творчества Липецкой области оркестра русских народных инструментов при ОЦКНТ.

В рамках мероприятия состоялось чествование победителей регионального этапа творческого состязания, приуроченного к Году защитника Отечества. Кроме того, была организована фотовыставка «Этот день Победы», на которой представлены 16 работ Сергея Паршина, сделанных им в разные годы 9 мая. В ближайшее время экспозицию можно будет увидеть в библиотеках Липецка.

«Патриотические акции, которые объединяют людей разных поколений, играют ключевую роль в воспитании настоящих граждан своей страны. Это не только про гордость за прошлое, но и про желание быть вместе, разделять одни и те же ценности и идеалы в настоящем, чтобы сохранить их ради светлого будущего», – прокомментировал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.