новости города Ельца, новости Елец, елецкие новости, елецкая газета, Красное знамя

Без рубрики

0 3

В память о 80-летии Победы в Великой Отечественной войне на месте бывшего Шатиловского концентрационного лагеря в Воловском районе были высажены 80 берёз. В мероприятии приняли участие студенты и преподаватели Липецкого государственного педагогического университета, активисты Липецкого регионального отделения Русского географического общества и члены Липецкого отделения Российского военно-исторического общества.

Саженцы для акции предоставил «Зеленхоз» Липецка. «Память, живущая в наших сердцах, – это наша вечная благодарность отцам, дедам и прадедам, вставшим на пути захватчиков в годы Великой Отечественной войны. Советские солдаты совершили беспримерный  подвиг. И грядущие поколения должны знать, какой ценой досталась Победа»,– подчеркивает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Вам также могут понравиться Еще от автора

Оставьте ответ

Ваш электронный адрес не будет опубликован.

 необходимо принять правила конфиденциальности
More Stories

1 из 501
Новости ВРФ