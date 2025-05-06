В память о 80-летии Победы в Великой Отечественной войне на месте бывшего Шатиловского концентрационного лагеря в Воловском районе были высажены 80 берёз. В мероприятии приняли участие студенты и преподаватели Липецкого государственного педагогического университета, активисты Липецкого регионального отделения Русского географического общества и члены Липецкого отделения Российского военно-исторического общества.

Саженцы для акции предоставил «Зеленхоз» Липецка. «Память, живущая в наших сердцах, – это наша вечная благодарность отцам, дедам и прадедам, вставшим на пути захватчиков в годы Великой Отечественной войны. Советские солдаты совершили беспримерный подвиг. И грядущие поколения должны знать, какой ценой досталась Победа»,– подчеркивает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.