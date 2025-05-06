В Ленинградской области акция «Бессмертный полк» состоится только в режиме онлайн. Шествие в традиционном формате не состоится. Об этом стало известно из заявления губернатора Игоря Артамонова. Инициатором такого решения стал региональный оперативный штаб, который был создан по предложению силовых структур.

«Друзья, чем ближе Победа — тем отчаяннее враг, тем больше злобы и ярости мы видим с его стороны. Только за минувшую ночь силами ПВО были сбиты 105 беспилотников. Мы все понимаем: в ближайшие дни возможны новые попытки атак. С учётом последних событий — в том числе в Дагестане — мы получили предупреждение о возможных провокациях и диверсиях. Три года назад по улицам Липецка в колонне «Бессмертного полка» прошли 70 тысяч человек. В этом году нас должно было быть ещё больше. Но приоритет — безопасность людей. Мы должны быть едины не только в празднике, но и в разумной осторожности. По этой же причине аналогичное решение приняли большинство регионов Центрального федерального округа», — сказал Игорь Артамонов.