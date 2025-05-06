Сев яровых зерновых и зернобобовых в Липецкой области выполнен на 90%. Этими культурами уже занято 420 тысяч гектаров. План по яровой пшенице практически закрыт. Засеяно 201 тысяча гектаров. Ячмень размещен на 135 тысячах гектаров, кукуруза на зерно – на 44 тысячах. На остальных 40 тысячах гектаров посеяны горох, люпин, овес и другие сельхозкультуры.

Всего в регионе яровыми засеяно 813 тысяч гектаров. Это 79% от всей площади, запланированной под сев текущей весной. Масличные посеяны на 267 тысячах гектаров. Сев сахарной свеклы проведен на 107 тысячах гектаров. 15,3 тысячи гектаров засеяно кормовыми культурами. Также в организованном секторе производства посажено 3,5 тысячи гектаров картофеля. Под него в 2025 году отведено 5,4 тысячи гектаров. Весь картофель, выращенный в организованном секторе, пойдет на переработку.

В министерстве сельского хозяйства региона сообщили, что из-за нескольких дней заморозков в конце апреля и начале мая произошли изменения. Часть посевов была повреждена, и некоторые участки пришлось засеивать заново. Также требуется дополнительный уход за некоторыми посевами.

«Каждый этап сельхозработ – это битва за урожай. От липецких аграриев требуется не только хорошая подготовка, но и оперативность, грамотное управление. Традиционно они профессионально справляются со своими обязанностями», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.