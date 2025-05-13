Спортсмен из Липецка, воспитанник Областной комплексной спортивной школы олимпийского резерва Даниил Минаков одержал победу на первенстве мира по тхэквондо среди кадетов. Состязания проходят в городе Фуджейре Объединённых Арабских Эмиратов и собрали более 800 участников из 93 стран мира в возрасте 12-14 лет.

Даниил Минаков выдержал пять поединков. Выход в финал ему обеспечили победы над представителями Австралии, США, Казахстана и Индии. Золотую медаль липчанину принес успех в поединке со спортсменом из Южной Кореи. Минаков выступал в весовой категории до 45 килограммов.

В копилке Липецкой области ещё одна медаль первенства мира — бронзовая. Её принёс Иван Пахомов. Липчанин сумел одолеть соперников из Беларуси, США и Узбекистана. В поединке за выход в финал уступил сальвадорцу и стал третьим в весе до 49 килограммов.

Глава Липецкой области Игорь Артамонов выразил восхищение успехами спортсменов.

«Липецкая область гордится вами! Ваши достижения — это не просто награды, это результат упорного труда, изнурительных тренировок и непоколебимого стремления к победе. Отдельная благодарность вашему наставнику Данилу Хлопкову и, конечно же, вашим родителям — за то, что они воспитали настоящих чемпионов», — отметил губернатор в своём официальном аккаунте в Telegram.