Стартовал приём заявок на конкурс авторской песни в формате музыкальной арт-терапии

1 июля 2025 года стартовал уникальный конкурс для авторов и исполнителей песен «Звутера». Принять участие в нём могут участники СВО, члены их семей, вынужденные переселенцы, а также граждане, которые попали в трудную жизненную ситуацию.

Цель проекта – создать творческое пространство для самовыражения, психологической разгрузки и интеграции в общество через музыку. Участники смогут не только проявить свои таланты, но и получить профессиональную поддержку от медицинских экспертов, экспертов в области звукозаписи, исполнительского и продюсерского мастерства.

Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив на территории России. Участие в проекте осуществляется на безвозмездной основе. Название проекта символично: «Звутера» происходит от древнерусского слова «звутеръ» – «звук». Это звуковая терапия, способствующая исцелению через творчество.

Прием заявок открыт на сайте звутера.рф. Здесь же можно познакомиться с правилами и положением конкурса. Заявки можно отправить до 30 ноября 2025 года. До этой даты будут организованы мастер-классы, консультации в формате видеолекций от экспертов проекта.

Номинации конкурса:

— для участников до 18 лет — лучшая песня;

— для участников старше 18 лет — лучшая музыка, лучшая песня, лучший текст.

— Мы готовы сделать этот проект особенным, наполнить его теплотой, искренностью и любовью к музыке и песне. Ведь они – универсальный язык, который объединяет сердца, дарит радость и исцеление. Давайте вместе поможем нашим героям и их семьям найти гармонию через творчество и самовыражение, — подчеркнул Михаил Андреев, заслуженный работник культуры РФ, главный эксперт проекта «Звутера».

Финалисты запишут свои песни на профессиональной студии, примут участие в съемках на ТВ, и выступят на большом гала-концерте. Лучшие работы будут выложены на все известные музыкальные сервисы.