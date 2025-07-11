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Общество

Медали вручил губернатор

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В минувшую пятницу в здании правительства Липецкой области прошла торжественная церемония награждения супружеских пар, которые на протяжении десятилетий сохраняют тепло семейного очага, воспитывают детей и вносят вклад в укрепление института семьи. Среди них и ельчане.

Супругов Черкашиных поздравили депутат Государственной Думы Российской Федерации Т. И. Дьяконова, губернатор региона И. Г. Артамонов и председатель областного Совета депутатов В. В. Сериков.

Медали «За любовь и верность» получили Сергей Алексеевич и Анна Васильевна Володины, которые идут по жизни вместе уже 25 лет; Вадим Николаевич и Татьяна Валерьевна Егоровы, также отметившие в этом году серебряную свадьбу; Игорь Александрович и Валентина Николаевна Рыбаковы, прожившие в браке 44 года; Владимир Анатольевич и Светлана Александровна Черкашины, отпраздновавшие в этом году полувековой юбилей совместной жизни.
Такую награду вручают супругам,поженившимся не менее четверти века назад, получившим известность среди сограждан крепостью семейных устоев, основанных на взаимной любви и верности, а также добившимся благополучия совместным трудом и воспитавшим детей достойными членами общества.
В церемонии награждения приняли участие депутат Государственной Думы Российской Федерации Т. И. Дьяконова, губернатор региона И. Г. Артамонов и председатель областного Совета депутатов В. В. Сериков.
Всего в этот день памятную награду получили 30 супружеских пар со всего региона.

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