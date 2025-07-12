Ельчане — победители и призеры!

Подведены итоги XXIX межрегиональных соревнований детско-юношеского движения «Школа безопасности».

Ельчане, представлявшие наш регион в «Школе безопасности», — победители и призеры с руководителями города и района, а также организаторами состязаний.

Как сообщает пресс-служба регионального главка МЧС России, они состоялись на базе центра детского и юношеского туризма (с. Аргамач-Пальна Елецкого района), участвовали 36 команд из 18 субъектов РФ Центрального федерального округа (389 детей).

В ходе шестидневных состязаний ребятам предстояло преодолеть полосу препятствий и маршрут выживания, пробежать комбинированную пожарную эстафету, провести поисково-спасательные работы на акватории и в условиях ЧС техногенного характера, а также представить визитную карточку команды.

По итогам соревнований 1-е место в общекомандном зачете в младшей группе заняла команда из Липецкой области, которую представляли юные ельчане. В старшей группе наши ребята завоевали 3-е место.

Глава Ельца В. П. Жабин поздравил команды, а также педагога победителей Кристину Сергеевну Воронину с отличным результатом.