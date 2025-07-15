Сергей Кравцов обозначил направления развития дополнительного образования в России

Правительство РФ утвердило план мероприятий второго этапа реализации Концепции развития дополнительного образования детей на 2025–2030 годы.

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В центре внимания — доступность и качество допобразования, обновление его содержания, а также увеличение охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет. На втором этапе особый акцент сделан на создании равных возможностей для всех и объединении возможностей общего и дополнительного образования.

«Наша цель — расширить систему допобразования, чтобы она отвечала запросам каждого ребёнка, раскрывая его таланты и способности. Особое внимание продолжим уделять синхронизации общего и дополнительного образования. При этом внешкольная деятельность должна предлагать разнообразные возможности для всестороннего развития учащихся и быть максимально доступной для всех детей. Мы будем расширять доступные образовательные ресурсы, делая дополнительные занятия интересными и разнообразными, а также предусмотрим интеграцию программ дополнительного образования детей с программами учебных предметов и программой воспитания, чтобы дети могли исследовать свои интересы и выбирать направление развития на основе личных предпочтений, углубляя знания и навыки в разных областях», — отметил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

Одна из ключевых задач второго этапа — дальнейшее распространение персонифицированного финансирования допобразования. Речь идёт о социальных сертификатах, по которым дети могут бесплатно посещать кружки и секции. Планируется, что к 2030 году не менее 30% детей в каждом субъекте РФ ежегодно будут обеспечены такими сертификатами, независимо от места их проживания и состояния здоровья.

«Развитие дополнительной системы образования — ключевая задача современного образования. В Липецкой области с 2019 года создано более 8,5 тысяч новых мест для детей. Эффективно работают 8 детских технопарков «Кванториум», 3 центра цифрового образования IT-куб, созданы 19 площадок цифрового развития IT-bit, 166 «Точек роста». Доступ к современным образовательным программам имеют 83,8% детей в возрасте от 5 до 18 лет, что способствует формированию критического мышления и творческого подхода, обеспечивает личностный рост и развитие каждого ребенка», — отметил министр образования Липецкой области Дмитрий Демихов.

Ещё одно важное направление — совершенствование цифровых сервисов. Сервис записи на программы допобразования через портал «Госуслуги» будет дополнен возможностью подписки на уведомления о новых доступных программах.

В рамках второго этапа Концепции будет уделено внимание развитию профильных направлений, среди которых: техническое творчество, культура, гуманитарные и естественно-научные дисциплины.

Расширится программа экскурсий по историко-культурным маршрутам, музеям и научным центрам.