В лагере «Спартанец», расположенном в селе Крутое Добровского района, прошла встреча с сотрудниками ГИБДД. Мероприятие было организовано в рамках областного фестиваля «Мы выбираем жизнь» и приурочено к профессиональному празднику сотрудников Госавтоинспекции.

Сотрудники ГИБДД и педагоги местного центра дополнительного образования провели для юнармейцев беседу о правилах безопасного поведения на дорогах.

Для детей провели детальный инструктаж о том, как безопасно переходить дорогу, управлять велосипедом и другими транспортными средствами в соответствии с правилами дорожного движения.

В рамках мероприятия специалисты организовали мастер-класс по созданию светоотражающих элементов, которые особенно актуальны в тёмное время суток.

Кроме того, ученики приняли участие в онлайн-олимпиаде «Безопасные дороги летом» на платформе Учи.ру, где они смогли проверить и закрепить свои знания. Также дети смогли попробовать себя в роли водителя настоящего патрульного автомобиля.

«Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма — одна важнейших задач, причём не только в период летних каникул. Такие мероприятия играют важную роль в обучении детей правилам безопасности на дорогах. Уверен, что совместными усилиями мы сможем уберечь юных участников дорожного движения от опасности и воспитать в них дисциплинированность и ответственность», — отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов