В Липецкой области наблюдается увеличение производства продукции пищевой и перерабатывающей промышленности. За первые пять месяцев 2025 года предприятия региона отгрузили и продали товаров на сумму 134,5 миллиарда рублей. Особенно заметно вырос выпуск переработанного картофеля, дрожжей, детского питания и других товаров.

В период с января по май текущего года было зафиксировано увеличение производства мясных консервов на 4%, колбасных изделий — на 9%. Кроме того, выпуск консервов из мяса и субпродуктов птицы вырос более чем в три раза.

Также было произведено свыше 47 тысяч тонн соевого масла, что на 2,5% больше, чем в предыдущем году. Этот продукт активно поставляется на экспорт: с начала года было отправлено за рубеж 3,8 тысяч тонн соевого масла, что в 2,2 раза больше, чем за аналогичный период 2024 года.

«Липецкая область укрепляет лидерские позиции в производстве переработанного картофеля, объёмы которого выросли на 30%. Регион остается крупнейшим поставщиком картофеля фри и картофельных долек в торговые сети и предприятия общепита по всей России», — отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Значительный рост наблюдается и в молочной отрасли: производство питьевого молока увеличилось на 5%, творога — на 8%, кисломолочных продуктов — на 11%, а выпуск мороженого вырос в 2,2 раза. На 20,5% увеличилось производство дрожжей, которые, как и детское питание, активно экспортируются. Выпуск детского питания также демонстрирует положительную динамику: производство молочной продукции для детей выросло на 4%, продукции на зерновой основе — на 22%, а питьевой воды и напитков для детского питания — на 6%.

«Регион сейчас уделяет особое внимание развитию перерабатывающих предприятий. Туда вкладываются инвестиции, создаются новые высокооплачиваемые рабочие места», — подчеркнула глава минсельхоза региона Екатерина Маркова. По итогам первого квартала 2025 года среднемесячная зарплата на крупных и средних предприятиях пищевой промышленности выросла на 17,8%, приблизившись к 93 тысячам рублей.