Яркий и добрый праздник состоится в Липецке при поддержке регионального министерства молодежной политики. «Семейный Фест» пройдёт 12 июля в парке «Быханов сад». Начало в 16:00.

Более 80 молодых семей Липецкой области, состоящие в зарегистрированном браке, а также одинокие родители с детьми принимали участие в онлайн-марафоне выполняя задания еженедельные задания и делали публикации онлайн. Лучшие получат награды.

«Семейный фестиваль» призван способствовать укреплению института семьи, пропагандировать семейные ценности среди молодого поколения и поддерживать творческие и социальные начинания молодых семей. Кроме того, фестиваль предоставляет возможность провести время в приятной обстановке, насладиться творчеством и общением, а также получить заряд позитива, как отметили организаторы.

В рамках фестиваля будут отмечены лучшие участники, пройдут развлекательные мероприятия, такие как мастер-классы по росписи шоперов, фигурок и картин. Также запланированы занятия по переработке пластика и стекла с помощью велошредера, создание фигурок «Родные и любимые» и цирковое представление.

«Семейный фестиваль – замечательная возможность провести время вместе, проявить свои таланты и укрепить семейные узы. Подобные мероприятия не просто дарят радость, но и помогают формировать традиции семейного досуга, что крайне важно для воспитания подрастающего поколения», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.