В интересах семьи



Николай СЫРОМЯТНИКОВ



Волонтеры юридической клиники ЕГУ им. И. А. Бунина 7 июля провели в редакции газеты «Красное знамя» прием посетителей по вопросам семейного законодательства. Мероприятие состоялось в рамках Всероссийской недели правовой помощи по вопросам защиты интересов семьи.



Волонтер юрклиники Даниил Таратухин ведет прием в редакции «Красного знамени».mart

Возможность узнать



Как сообщил куратор юрклиники, кандидат юридических наук, доцент ЕГУ В. Н. Щепетильников, в рамках приема в юрклинику за правовой помощью обратилось 8 семей — в основном, студенческих или преподавателей вуза.

Супруги обращались по вопросам господдержки семей, трудовых прав, мер материальной поддержки, оплаты услуг ЖКХ, поступления в университет и другим. Желающие получить полезную информацию имели разные возможности это сделать: газета «Красное знамя» заблаговременно опубликовала адрес электронной почты, на который присылались соответствующие вопросы, кроме того, 7 июля с 14 до 18 часов волонтеры проводили в редакции личный прием граждан.

Знакомим читателей «КЗ» с правовыми аспектами, которые больше всего интересовали елецкие семьи. Формат: вопрос — ответ.



Эффективна ли господдержка?



— Насколько эффективны существующие программы государственной поддержки для улучшения положения студенческих семей и планируется ли это социальное направление развивать?

— Эффективность государственных программ поддержки должны оценивать сами граждане — их участники, а также государство при подведении итогов достижения целевых показателей программы.

На сегодняшний день реализуется возможность перехода женщин, родивших ребенка в период обучения, с платного обучения на бесплатное, она обеспечена Федеральным законом от № 273-ФЗ 29 декабря 2012 г. «Об образовании в Российской Федерации», а также приказами Минобрнауки России № 443 от 6 июня 2013 г. и № 822 от 28 августа 2023 г.

Все действующие в настоящее время в России пособия и выплаты на детей можно разделить на две большие группы: единовременные (предоставляемые единожды при возникновении оснований для их назначения) и ежемесячные (выплачиваемые регулярно в течение длительного срока или до момента, когда получатель теряет право на предоставление той или иной меры поддержки).

К первой относятся:

пособие при рождении ребенка;

материнский (семейный) капитал (с ним связана и ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) ребенка до достижения им возраста 3 лет, которая выплачивается из средств маткапитала);

пособие по временной нетрудоспособности по уходу за ребенком;

пособие при передаче ребенка на воспитание в семью;

пособие по беременности жене солдата-срочника;

Вторая группа более обширная, ее составляют:

пособие по беременности и родам;

единое пособие на детей до 17 лет и для беременных женщин;

пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет;

выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка;

пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву;

пособие неработающим трудоспособным лицам, ухаживающим за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет или инвалидом с детства I группы;

иные федеральные и региональные пособия и выплаты на детей.

С января 2025 года в России повышен прожиточный минимум, влияющий на размер многих пособий. В рамках стартовавшего Года семьи в нашей стране многие пособия проиндексированы, а также расширен список лиц, которым можно оформить следующие пособия и льготы.

Наличие огромного количества социальных гарантий, предоставляемых студенческим семьям, на наш взгляд, делают реализуемые программы более чем эффективными.



Что можно улучшить



Из перечня новых предложений по улучшению положения студенческих семей можно отметить следующие:

увеличение социальной стипендии до уровня прожиточного минимума или МРОТ для студентов с детьми, что может поспособствовать последующему увеличению количества именно студенческих семей;

улучшение условий для совмещения учебы, работы и воспитания детей.



Для преподавателей



— Планируются ли какие-либо меры поддержки студенческих семей преподавателей вуза?

— В соответствии с документом, размещенном на сайте нашего университета, только молодые преподаватели (сотрудники) вуза (обучающиеся по очной форме обучения, имеющие детей и студенческие семьи) вправе получить консультационную помощь по вопросам оказания юридической, социальной, психологической и иной поддержки. Также они могут претендовать на новогодние сладкие подарки для детей и выделение путевок на учебно-спортивную базу «Университет».



Одновременный отпуск



— Может ли жена госслужащего взять отпуск одновременно с отпуском супруга?

— В соответствии со ст. 123 Трудового кодекса РФ очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в соответствии с их графиком, утверждаемым работодателем с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации не позднее чем за две недели до наступления календарного года.

Отдельным категориям работников в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом и иными федеральными законами, ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется по их желанию в удобное для них время:

одному из родителей (опекуну, попечителю, приемному родителю), воспитывающему ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет;

работникам, имеющим трех и более детей в возрасте до восемнадцати лет (до достижения младшим из детей возраста четырнадцати лет).

По желанию мужа ежегодный отпуск предоставляется мужчине в период нахождения его жены в отпуске по беременности и родам независимо от времени его непрерывной работы у данного работодателя.

Прямой нормы, регламентирующей предоставление госслужащей ежегодного оплачиваемого отпуска одновременно с мужем, нет (для военнослужащих такая возможность имеется, см. п. 11, ст. 11 ФЗ «О статусе военнослужащих»).

Однако у вас есть возможность с согласия руководителя структурного подразделения внести изменения в график отпусков с разрешения лица, утвердившего этот график (постановление Госкомстата РФ № 1 от 5.01.2004 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету труда и его оплаты»).



Очники и повышенная стипендия



— Могут ли студенческие семьи претендовать на получение повышенной стипендии (при очной форме обучения)? Если да, то какие условия при этом необходимо выполнить?

— В соответствии с положением о стипендиальном обеспечении ФГБУ ВО «Елецкий государственный университет им. И. А. Бунина» студентам, обучающимся по очной форме обучения, может быть присуждена повышенная государственная академическая стипендия за особые достижения в какой-либо одной или нескольких областях деятельности: учебной, научно-исследовательской, общественной, культурно-творческой и спортивной.

Однако при этом промежуточная аттестация должна быть пройдена без троек и академической задолженности.

Если под все вышеперечисленные основания вы подходите, то можно смело претендовать на повышенную государственную академическую стипендию.



О льготах на оплату ЖКУ



— Каковы льготы по оплате коммунальных услуг для членов семьи?

— Законодательством предусмотрены региональные и федеральные льготы на оплату услуг ЖКХ для конкретных групп населения.

Многодетные семьи: федеральное законодательство гарантирует семьям с тремя и более детьми скидку не менее 30% на оплату воды, газа, электроэнергии и других коммунальных услуг.

Семьи с низким доходом: если расходы на оплату коммунальных услуг превышают 22% совокупного дохода семьи, можно претендовать на льготу.

Военнослужащие и их семьи: военнослужащие, состоящие на службе в Вооруженных Силах РФ, или ветераны боевых действий, имеют право на льготу в размере 50% от расходов на оплату ЖКУ.

Пенсионеры и инвалиды: пенсионерам в возрасте от 70 до 79 лет положена скидка 50% на оплату взносов на капитальный ремонт. Начиная с 80 лет, пенсионеры полностью освобождаются от уплаты этих взносов. Ветераны труда, инвалиды I и II группы и инвалиды войны тоже имеют право на скидку 50% на оплату взносов на капитальный ремонт.

Материальное вспоможение: кому, как часто

— Сколько раз за учебный год я имею право подать заявление на материальную помощь? И могу ли это сделать, если нахожусь в академическом отпуске по уходу за ребенком?

— Обратимся к нормативным документам, принятым в нашем вузе по социальному обеспечению обучающихся. В положении о порядке оказания материальной помощи ясно изложено, кто имеет на нее право — студенты очной формы обучения за счет бюджетных средств.

Вопрос об оказании матпомощи и ее размере или об отказе в ней рассматривается на заседании стипендиальной комиссии института/факультета, которая проводится ежемесячно не позднее 10 числа каждого месяца (п. 3.6 положения о матпомощи).

Из этого следует, что материальная помощь предоставляется ежемесячно.

Обучающиеся, находящиеся в академическом отпуске по медицинским показаниям или по семейным обстоятельствам, по беременности и родам, по уходу за ребенком, ребенком-инвалидом и по иным обстоятельствам, имеют право на получение материальной помощи единоразово (п. 2.4 положения о матпомощи).

Более подробно вам все разъяснят в дирекции института/деканате факультета ЕГУ.



«Хочу учиться. Куда обратиться?»



— Что нужно сделать для поступления на магистратуру по специальности «Юрист в сфере правоохранительной и надзорной деятельности»?

— Для начала обратитесь в приемную комиссию, чтобы подать документы на данное направление. Сейчас как раз идет этот процесс (он продлится до 20 августа). Затем — этап вступительных испытаний, их программу можно посмотреть на сайте университета в разделе для поступающих в магистратуру.