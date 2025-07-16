Елецкие школьники стали туристами

Ученики детско-юношеского центра им. Б. Г. Лесюка заняли второе место на областном слете юных туристов.

Два дня в деревне Забитюжье проходил региональный этап всероссийского туристического фестиваля. В нем участвовали более ста школьников со всей Липецкой области от 14 до 18 лет.

Команда ельчан под руководством педагога-наставника Н. А. Фаустовой отправилась в поход, преодолев 20 километров. Ребята жили в палатках, учились правильно разбивать лагерь, разводить костер, готовить пищу на открытом огне, ориентироваться на местности, а также сплавлялись по Быстрой Сосне.

Команда Ельца на слете юных туристов с наградами областного конкурса.



После завершения слета воспитанников Детско-юношеского центра Б. Г. Лесюка, в числе которых Кира Гриднева, Арсений Знаменский, Дмитрий Костин, Степан Костин, Данила Малютин, Кира Мешкова, Арсений Нархов и Ксения Сазонова, наградили серебряными медалями.