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Мультибрендовое пространство липецких производителей одежды и аксессуаров «Арт Подиум», открытое в мае в ТРЦ «Европа» на улице Советской в Липецке, посетили больше 14,5 тыс. человек.

«Арт Подиум» — это проект, который был создан правительством Липецкой области и Центром развития креативных индустрий областного Фонда поддержки малого и среднего предпринимательства. Его цель — поддержать малый бизнес в сфере лёгкой промышленности, стимулировать продажи и способствовать развитию модной индустрии.

На площадке представлены коллекции десяти дизайнеров одежды и семи производителей аксессуаров. Среди них — бренд «Кружевной край», продукция которого была зарегистрирована как изделия народных художественных промыслов в Министерстве промышленности и торговли Российской Федерации. Также здесь можно увидеть бренды Art Apparel, NatGo, Lovera Textile, Marussia Brand, Diva Plus Size, Corvo Bianco, Ermolli, Tatev и Черных Валерия.

Особое внимание привлекают корнеры с аксессуарами и украшениями ручной работы от брендов Radev, Crystal & Pearls, «Радости для тебя», Natalia Bags, Oblachno, Sereda и Kashirina Jewelry.

«Арт-Подиум» — это не просто место для торговли. Это пространство, где встречаются творческие люди и рождаются новые идеи. Здесь проходят показы модных коллекций, презентации локальных брендов, встречи с дизайнерами и мероприятия, посвящённые моде и стилю.

В министерстве экономического развития Липецкой области отметили, что уже было проведено девять мероприятий, включая Дни брендов и Ночь распродаж.

«Представители бизнеса, занятые в сфере легкой промышленности, могут рассчитывать на ряд мер поддержки в Липецкой области. Специально для этого создана рабочая группа при Координационном Совете по развитию МСП, действует чат для обмена опытом и взаимодействия. Региональные эксперты всегда на связи и готовы оказать содействие», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

В Липецкой области в соответствии с национальным проектом «Эффективная и конкурентоспособная экономика» осуществляется комплекс мер по поддержке предприятий лёгкой промышленности.

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