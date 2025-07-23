В Липецке 10 августа состоится семейная эстафета по лёгкой атлетике. Это мероприятие направлено на продвижение здорового образа жизни и укрепление семейных уз.

Участникам предстоит преодолеть дистанцию в 2,5 километра.

В рамках мероприятия предусмотрено три этапа: два для взрослых и один для детей. Сначала мужчины пробегут полтора километра, затем к ним присоединятся женщины, и вместе они преодолеют пол километра. Завершится мероприятие совместным забегом взрослых и детей на последние пол километра.

Зарегистрироваться на спортивное мероприятие можно по ссылке.

«Это не просто спорт — это атмосфера единения, где дети и родители могут вместе провести время с пользой для здоровья и настроения. Это важная часть нашей работы по развитию массового спорта и поддержке семейных традиций в регионе», — комментирует губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Организаторы предусмотрели для участников стартовые наборы, в которые входят фирменные футболки, номера и подарки от спонсоров. По завершении мероприятия каждая семья получит уникальную медаль.

Для участия необходимо подготовить следующие документы: паспорта для взрослых, свидетельство о рождении ребёнка, медицинскую справку с разрешением на участие в соревнованиях (можно предоставить копию) и документ, подтверждающий готовность нести ответственность.

Регистрация начинается за 20 минут до начала соревнований.