новости города Ельца, новости Елец, елецкие новости, елецкая газета, Красное знамя

Без рубрики

0 1

В Липецке 10 августа состоится семейная эстафета по лёгкой атлетике. Это мероприятие направлено на продвижение здорового образа жизни и укрепление семейных уз.

Участникам предстоит преодолеть дистанцию в 2,5 километра.

В рамках мероприятия предусмотрено три этапа: два для взрослых и один для детей. Сначала мужчины пробегут полтора километра, затем к ним присоединятся женщины, и вместе они преодолеют пол километра. Завершится мероприятие совместным забегом взрослых и детей на последние пол километра.

Зарегистрироваться на спортивное мероприятие можно по ссылке.

«Это не просто спорт — это атмосфера единения, где дети и родители могут вместе провести время с пользой для здоровья и настроения. Это важная часть нашей работы по развитию массового спорта и поддержке семейных традиций в регионе», — комментирует губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Организаторы предусмотрели для участников стартовые наборы, в которые входят фирменные футболки, номера и подарки от спонсоров. По завершении мероприятия каждая семья получит уникальную медаль.

Для участия необходимо подготовить следующие документы: паспорта для взрослых, свидетельство о рождении ребёнка, медицинскую справку с разрешением на участие в соревнованиях (можно предоставить копию) и документ, подтверждающий готовность нести ответственность.

Регистрация начинается за 20 минут до начала соревнований.

Вам также могут понравиться Еще от автора

Оставьте ответ

Ваш электронный адрес не будет опубликован.

 необходимо принять правила конфиденциальности
More Stories

1 из 589
Новости ВРФ