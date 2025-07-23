В Грязинском районе состоялся конкурс среди операторов по воспроизводству стада крупного рогатого скота. В нём приняли участие 20 специалистов.

Конкурс состоял из двух этапов: «Лучший по профессии среди операторов по воспроизводству стада КРС» и «Лучший по профессии среди молодых операторов по воспроизводству стада КРС». Участники продемонстрировали свои навыки и знания, а жюри оценивало их работу. Об этом сообщает министерство сельского хозяйства региона.

По итогам подсчёта баллов, конкурсная комиссия определила Ирину Васину из ОАО АПО «Дружба» Грязинского района как лучшего оператора по воспроизводству стада крупного рогатого скота. Она уже второй год подряд занимает первое место.

Второе место заняла Наталия Шварева, которая работает в ООО «Вербиловское» Липецкого округа. Она также второй год подряд занимает второе место.

Третье место присудили Ольге Гайворонской из ООО «АФ ТРИО» Тербунского района.

Среди молодых операторов снова победила Ксения Карасёва, которая работает оператором в ООО «Агроконсалтинг» Добровского округа. В прошлом году она также заняла первое место в этой номинации.

Второе место заняла Валерия Нечаевская из ООО «КолоСС» Липецкого округа. Третье место занял Айдемир Рамазанов из ООО СХП «Мокрое» Лебедянского района.

Все участники конкурса получили благодарственные письма и подарочные сертификаты.

«Профсостязания дают стимул совершенствоваться в выбранной специальности, а также позволяют сравнить себя, как специалиста, с коллегами, понять свой уровень профессионализма. Плюс в Липецкой области такие конкурсы почти всегда сопровождаются поощрениями от руководства», – прокомментировал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.