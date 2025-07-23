Липецкая область подтвердила статус одного из лидеров в сфере предоставления государственных услуг, заняв восьмое место в рейтинге Аналитического центра при Правительстве РФ. Эксперты высоко оценили работу региона по систематизации услуг на основе принципа «жизненные ситуации», что сделало их получение максимально простым и удобным для жителей и бизнеса.

В рамках программы «Государство для людей» в регионе активно внедряются сервисы, ориентированные на реальные потребности граждан. Одним из ключевых проектов стало упрощение процедуры предоставления земельных участков.

Теперь жители региона могут воспользоваться «Цифровым помощником в сфере имущественных и земельных услуг», который доступен через чат-бот «Робот Макс» на портале Госуслуг. Это позволяет всего за три простых шага подобрать и оформить нужную услугу: пройти короткий опрос, подать заявление онлайн и получить готовое решение в электронном виде.

Сервис предназначен не только для обычных людей, но и для бизнесменов. С помощью интерактивных подсказок можно узнать о преимуществах при получении земли, о критериях для крупных инвестиционных проектов, а также о том, как найти свободный участок или изменить его назначение. Все эти инструменты разработаны с учётом мнения жителей региона, что делает сервис удобным и актуальным.

Узнать о возможностях Липецкой области можно на сайте Госуслуг или на специальной странице проекта.

Федеральный проект «Государство для людей», стартовавший в 2021 году, трансформирует принципы взаимодействия между государством, гражданами и бизнесом. Его ключевая задача — улучшить качество жизни через клиентоориентированный подход и укрепление доверия к государственным услугам.

«Правительство региона продолжает совершенствовать сервисы, опираясь на запросы жителей, чтобы каждый – будь то предприниматель, фермер или молодая семья – мог легко и быстро решать свои повседневные вопросы», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.