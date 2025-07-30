В областном Совете депутатов начала работу выставка под названием «Хроники террора украинского неонацистского режима». На ней представлены работы, которые отражают трагические последствия массированных обстрелов мирных жителей Новороссии и приграничных территорий со стороны украинских боевиков.

Все фотографии были сделаны во время обстрелов со стороны ВСУ. Они запечатлели последствия террористических атак, разрушенные здания и фотографии жертв. Также на фотографиях можно увидеть героев — военных и медиков, которые спасают жизни ни в чём не повинных людей.

Выставка была открыта вице-спикером областного Совета Андреем Фроловым. Экспозиция была организована Государственной Думой совместно с РИА Новости.

«Это история, свидетелями и участниками которой стали наши современники и соотечественники. Не чьи-то домыслы, которые можно подвергнуть сомнению, а зафиксированные факты. Знакомство с выставкой еще раз убеждает зрителя, что наша страна отстаивает правое дело», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.