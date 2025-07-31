Постановление администрации городского округа город Елец от 30.07.2025 № 1588 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа город Елец от 05.02.2025 № 296 «Об утверждении Порядка предоставления единовременной выплаты гражданам Российской Федерации и иностранным гражданам, заключившим контракт о прохождении военной службы в Вооруженных Силах Российской Федерации для выполнения задач специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей»»