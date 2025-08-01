Загадки елецких пещер

Как сообщил информационно-справочный портал «Липецк-Медиа» в Елецком районе обнаружена неизвестная ранее пещера длиной 26,5 метра.

Специалисты обследуют неизвестную ранее пещеру, обнаруженную в Елецком районе.

Откуда они берутся?

Подземелье, открытое близ археологического парка «Аргамач», теперь обследуют палеобиологи и палеозоологи в поисках сохранившихся тут останков древних форм жизни. В этом же районе, на берегах реки Пальны, специалисты обследовали еще 9 пещер.

Как правило, пещеры в наших местах появляются вследствие явления под названием карст, когда вода, проникая под верхний слой почвы, размывает древние осадочные породы, девонские известняки (им, между прочим, более трехсот миллионов лет!). Известняк — очень неоднородный минерал и порой легко растворяется. Такие промоины и образуют карстовые пещеры.

Наш город стоит на гигантской плите, сложенной из известняка, и это свидетельствует о том, что некогда (примерно 300 миллионов лет назад, в девонский период) тут плескалось неглубокое тропическое море, кишевшее жизнью. Населявшие его кораллы, моллюски и прочие многочисленные обитатели рождались и умирали на протяжении примерно 60 миллионов лет. Их останки (раковины и скелеты), выпадая в осадок, как раз и образовали многометровые залежи известняка. Этот камень, некогда бывший жидким илом, ныне добывают в елецких карьерах.

Что происходит с каменной плитой?

Сегодня атмосферные осадки и подземные воды постепенно размывают плиту, в некоторых ее местах появляются провалы — карстовые воронки. Точного количества подобных подземных полостей не знает никто, но в наших местах такие явления не редкость.

Например, в прошлом веке в подобную пустоту утек довольно большой пруд в селе Польском. Его жители, проснувшись поутру, с удивлением обнаружили пустой мокрый овраг, еще накануне вечером заполненный водой.

В прошлом году на городской окраине, на улице Дякина, местные граждане обнаружили образовавшийся провал в несколько метров глубиной. Тогда коммунальные службы засыпали воронку щебнем.

И это далеко не первый случай обнаружения «бездонных ям» в наших краях. Именно с таким же, только более масштабным, явлением в Ельце уже сталкивались в 20 — 30-е годы прошлого века. Причем в той истории прослеживается мистика, связанная со смертью и останками местного купца-богатея Талдыкина и его супруги. Попробуем разобраться в этом преданье старины.

Сотрудники коммунальной службы Ельца засыпают карстовую воронку, образовавшуюся на окраине улицы Дякина.

О чем говорит легенда?

Легенда говорит о том, что во время отпевания Талдыкиных (оно проходило в часовне на кладбище Ельца) их тела вдруг стали благоухать. А когда гробы супругов начали опускать в землю, приготовленные загодя могилы будто бы оказались бездонными. Многочисленные ельчане, собравшиеся на похоронах, решили, что негоже предавать останки уважаемых людей бездне, и захоронили меценатов возле кладбищенской часовни, а пугающий провал так и оставался где-то в районе кладбища.

Спустя несколько дней после похорон на могилах Талдыкиных также начало ощущаться благоухание, тут стали происходить чудеса: люди исцелялись от недугов, избавлялись от жизненных бед и проблем. Сюда началось настоящее паломничество, якобы даже газеты того времени описывали все это как: «Диво купцов Талдыкиных».

Чудеса прекратили волевым решением властей уже после революции 1917 года. Чтобы разоблачить «диво» и искоренить предрассудки, большевики тайно перезахоронили куда-то купеческие останки в 1931 году. Но вскоре по Ельцу поползли слухи о том, что на пустыре за кладбищем из странного провала без дна поднимается чудесное благоухание.

Как боролись с бездной?

Чтобы пресечь людскую молву, зияющую яму пытались засыпать мусором. Но бездна всякий раз исторгала отходы обратно. Вход в подземелье закрыли железобетонными плитами, но и они в итоге оказались сдвинуты неведомой силой. Далее очередная байка гласит, что в 1939 году феномен талдыкинского провала (так якобы называли в Ельце загадочное место) решился разгадать молодой журналист Владимир Мезенцев (будущий редактор журналов «Наука и религия» и «Знание — сила»). Он обвязался веревкой и при помощи кладбищенских рабочих спустился в жерло загадочной ямы. Будто бы потом сам он рассказывал, что в подземелье его окружила густая тьма, которую не мог разогнать даже луч электрического фонаря. А вскоре журналист услышал громкий хлопок, и его выбросило воздушной волной на поверхность. Возвращение в мир сопровождалось сильным запахом горящей древесины и свечением, исходившим некоторое время от одежды, лица и рук работника печати.

Эта легенда, растиражированная местными газетами, а также многочисленными электронными СМИ, оказалась очень живучей. Еще бы! Столько в ней мистического! Один бездонный провал, уходящий в неизведанное, чего стоит! Чтобы понять, что здесь правда, а где вымысел, дадим слово самому В. А. Мезенцеву, точнее его «Популярной энциклопедии» (том второй, глава «Подземные тайны»).

Про что рассказал Мезенцев?

Владимир Андреевич Мезенцев (1913 — 1987 годы) — советский журналист, писатель-публицист, популяризатор науки, заслуженный работник культуры РСФСР, кандидат философских наук, издатель и редактор брошюр о явлениях природы, прогрессе и технике. Вот что он написал в своей книге, изданной в ХХ веке.

«Редкостный случай произошел в прошлом веке в городе Ельце. Хоронили купца Талдыкина. Когда гроб с умершим опустили в могилу, он в то же мгновение провалился куда-то вниз. Потрясенные люди увидели глубочайшую темную яму! Значит, купец был большим грешником, и земля не приняла его тело — таково было заключение всех верующих в городе…

А вот другой похожий случай. На Урале, близ города Кунгура, существовало ничем не примечательное озеро. И в один, как говорится, прекрасный день оно, подобно грешному купцу, тоже провалилось под землю. Остался на этом месте лишь большой темный провал. Дна его не было видно…

Известно, что вода, попадая под землю, растворяет там многие породы. Особенно легко растворяются известняки и каменная соль. В результате под землей могут образоваться большие пустоты — пещеры. Иногда их своды подходят совсем близко к земной поверхности. А это грозит уже катастрофой. Видимо, могилу для купца вырыли именно над такой подземной пустотой. Остался очень тонкий слой почвы, прикрывавший пещеру. А когда тяжелый гроб опустили вниз, он обрушился. Теми же причинами объясняется и история под Кунгуром. Здесь произошел обычный провал. Под дном озера тоже была пещера».

В ТЕМУ:

В мире существует немало провалов. В числе самых больших, например, китайская «Небесная яма». Ее размеры впечатляют — 626 метров в глубину и 537 в ширину. Эта бездна образовалась за тысячи лет.

Кроме того, в США есть «Впадина дьявола» глубиной 122 метра, где живут около трех миллионов мексиканских хвостатых летучих мышей.

В южноамериканской Венесуэле провал Сарисаринъяма показывают туристам. Его глубина — 314 метров, ширина — 352 метра.

В Гватемале (ее столица, как и Елец, стоит на известняке) подземные реки размыли породу и в огромный карст провалилось трехэтажное здание местной текстильной фабрики. Это произошло одномоментно — 30 мая 2010 года. Огромный дом попросту исчез в глубине. Хорошо, что это случилось в нерабочее время, говорят, во время той катастрофы погиб только сторож, охранявший предприятие.