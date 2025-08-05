Липчанин Владислав Ионов занял первое место на Всероссийских соревнованиях по пулевой стрельбе среди юношей и девушек до 17 лет. Они проходят в Подмосковье в спорткомплексе «Лисья нора».

В соревнованиях по стрельбе из пневматического пистолета на дистанции 10 метров с пятью мишенями Ионов занял первое место, опередив 29 участников из разных регионов страны. Об этом сообщили в министерстве физической культуры и спорта региона.

Это уже вторая награда для сборной Липецкой области на этих соревнованиях. Накануне Арина Балашова завоевала бронзу в дисциплине «Винтовка малокалиберная, 50 метров, 60 выстрелов, из трёх положений». Обе спортсменки — воспитанницы Спортивной школы олимпийского резерва имени А. Никулина. Ионов тренируется под руководством Владислава Чудотворова, а Балашова — у Анастасии Подкауры.

«Мы активно поддерживаем развитие спортивной стрельбы в регионе. В прошлом году купили больше 1 миллиона мишеней и больше 100 единиц стрелкового оружия для подготовки наших спортсменов. Успехи ребят — результат упорного труда тренеров и самих спортсменов. Гордимся ими!», — комментирует губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.