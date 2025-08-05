Сотрудники Госавтоинспекции Лебедянского района проводят профилактические беседы со школьниками в период летних каникул. Ребятам напоминают о правилах безопасного поведения на пешеходных переходах, управления велосипедами и средствами индивидуальной мобильности, а также важность использования световозвращающих элементов в тёмное время суток.

Сотрудники ГИБДД акцентируют внимание на несовершеннолетних водителях: они напоминают, что управлять мотоциклом можно только после прохождения обучения и получения водительского удостоверения.

Среди основных причин, которые могут привести к аварии, — превышение скорости, выезд на встречную полосу и вождение в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, — объясняют стражи порядка.

Профилактическая работа ведётся при взаимодействии с педагогами и воспитанниками центра дополнительного образования, дошкольных учреждений, а также с юными инспекторами движения школы №3 Лебедяни. Дорожные полицейские работают и с автомобилистами, призывая их быть особенно внимательными в местах массового отдыха детей.

«Безопасность ребят на дорогах — это зона ответственности не только правоохранительных органов, но и каждого водителя, каждого родителя, который обязан напоминать ПДД своему ребёнку. Только совместными усилиями мы сможем создать условия, при которых наши дети будут защищены от дорожных рисков», — отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов