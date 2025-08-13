В Липецкой области начался сбор урожая сахарной свёклы в пяти районах. Ожидается, что с каждого гектара будет собрано более 400 центнеров. Всего в регионе предстоит убрать 118,7 тысячи гектаров этой культуры, что на 3 тысячи гектаров больше, чем в прошлом году.

В начале августа, а именно 15 числа, планируется запуск первых двух сахарных заводов — Лебедянского и Грязинского. В связи с этим сельхозпроизводители начинают сбор урожая сахарной свёклы на несколько дней раньше обычного. Это позволит создать необходимый запас сырья для бесперебойной работы заводов, как сообщили в региональном министерстве сельского хозяйства.

«У наших аграриев накоплен большой практический и научный опыт, как выращивать сахарную свёклу, получать хорошие урожаи, грамотно и вовремя проводить все полевые работы. Для нас это исторически стратегическая культура, а по производству сахара Липецкая область на втором месте в стране», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.