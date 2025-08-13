В пяти районах Липецкой области началась уборка сахарной свёклы. Урожайность превышает 400 центнеров с гектара. Всего в регионе предстоит убрать 118 700 гектаров этой культуры, что на 3000 гектаров больше, чем в прошлом году.

В начале августа планируется запуск первых двух сахарных заводов — Лебедянского и Грязинского. Чтобы обеспечить непрерывную работу предприятий, аграрии начали сбор урожая раньше обычного. Об этом сообщили в министерстве сельского хозяйства региона.

«У наших аграриев накоплен большой практический и научный опыт, как выращивать сахарную свёклу, получать хорошие урожаи, грамотно и вовремя проводить все полевые работы. Для нас это исторически стратегическая культура, а по производству сахара Липецкая область на втором месте в стране», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.