В Центре молодёжной карьеры Липецка прошла церемония вручения первых паспортов. Её провела Ольга Белоглазова, заместитель губернатора Липецкой области.

Главный документ получили 22 молодых жителя города. Эта традиция существует в нашем регионе с 2023 года. За это время более 3000 юношей и девушек получили свой первый паспорт в торжественной обстановке.

Вместе с паспортом ребята получают экземпляр Конституции Российской Федерации и памятные сувениры.

Чтобы стать участником этого мероприятия, молодым жителям Липецкой области нужно обратиться в МФЦ в течение трёх месяцев после достижения 14-летнего возраста. Для оформления услуги понадобятся свидетельство о рождении, две фотографии размером 3,5×4,5 см и документ, подтверждающий гражданство (если в свидетельстве о рождении нет соответствующей отметки).

«При получении паспорта в торжественной обстановке из рук первых лиц региона или города у молодых людей возникает чувство значимости, важности для своей страны и, соответственно, стимул учиться, работать, стараться на благо родного региона и государства в целом», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.