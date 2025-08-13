В Липецкой области близится к завершению уборка урожая. На данный момент обмолочено 332 тысячи гектаров из 705 тысяч, предназначенных для выращивания ранних зерновых и зернобобовых культур. Общая площадь посевов в этом году составила 1,4 миллиона гектаров.

Сельхозпроизводители Липецкой области уже собрали более 1,7 миллиона тонн зерновых и зернобобовых культур. В том числе, 1,2 миллиона тонн озимой и яровой пшеницы, 400 тысяч тонн ячменя и 93 тысячи тонн гороха.

Урожайность в регионе превышает прошлогодние показатели на 12 центнеров с гектара и составляет 52,2 центнера. Наибольший урожай собран в Добровском округе, где урожайность достигла 56,8 центнера с гектара.

Важно отметить, что урожайность всех культур превышает прошлогодние показатели минимум на 10 центнеров с гектара.

Сельхозпроизводители Липецкой области имеют всё необходимое для сбора хорошего урожая: технику, топливо и помещения для хранения зерна. Кроме того, в хозяйствах региона есть зерносушилки, которые могут обрабатывать до 4,4 тысячи тонн зерна в день, как сообщает министерство сельского хозяйства области.

«На полях региона сейчас важный этап работ. Он как итог всех усилий, приложенных нашими аграриями в течение года», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.