В селе Коробовка Грязинского района активно ведётся строительство нового фельдшерско-акушерского пункта (ФАП). По информации от застройщика, готовность объекта составляет почти 20%.

На данный момент уже завершены начальные этапы работ. Установлен свайный фундамент, прокладываются инженерные сети. Также завершается монтаж основных металлических конструкций здания.

На площадке для противопожарного разворота спецтехники возле будущей мини-поликлиники уложена первая плитка для тротуаров.

В 2025 году в Липецкой области намечено строительство 19 фельдшерско-акушерских пунктов и четырёх офисов врача общей практики.«Люди получат помощь медиков быстро и рядом с домом. Возможность открыть такое большое количество медучреждений у нас есть благодаря национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь», который реализуется по инициативе Президента России Владимира Путина», — комментирует губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.