Пример служения профессии
С 89-летием поздравили бывшую коллегу Нину Гавриловну Оборотову сотрудники Елецкой городской детской больницы.
Ветеран медицинской службы более 40 лет проработала в этом мед-
учреждении. Многие годы занимала ответственную должность старшей медицинской сестры поликлиники. За решением любых вопросов к ней обращались и коллеги, и родители маленьких пациентов.
Нина Гавриловна — родоначальник династии. Ее дочь Лариса Николаевна Киселева с 1981 года также работает в детской больнице медицинской сестрой. У мамы и дочки на двоих больше 85 лет стажа в одном учреждении.
«Здоровья вам, дорогая Нина Гавриловна, — пожелали имениннице главврач больницы Е. А. Деревянкина и ее коллеги. — Вы пример служения своей профессии для всех нас!