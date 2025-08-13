Пример служения профессии

С 89-летием поздравили бывшую коллегу Нину Гавриловну Оборотову сотрудники Елецкой городской детской больницы.

Ветеран медицинской службы более 40 лет проработала в этом мед-

учреждении. Многие годы занимала ответственную должность старшей медицинской сестры поликлиники. За решением любых вопросов к ней обращались и коллеги, и родители маленьких пациентов.

Главврач Е. А. Деревянкина и виновница торжества Н. Г. Оборотова.



Нина Гавриловна — родоначальник династии. Ее дочь Лариса Николаевна Киселева с 1981 года также работает в детской больнице медицинской сестрой. У мамы и дочки на двоих больше 85 лет стажа в одном учреждении.

«Здоровья вам, дорогая Нина Гавриловна, — пожелали имениннице главврач больницы Е. А. Деревянкина и ее коллеги. — Вы пример служения своей профессии для всех нас!