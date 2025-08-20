новости города Ельца, новости Елец, елецкие новости, елецкая газета, Красное знамя

Спорт

Браться Макаровы блеснули вновь!

0 1

Елецкие спортсмены, братья Арсений и Глеб Макаровы, вновь блеснули на соревнованиях по тхэквондо в Китае.

Арсений Макаров с китайским мастером по тхэквондо.

В городе Шэньян завершился 11-й международный турнир «KUKKIWON CUP», посвященный дружбе между КНР и Россией. В нем участвовали около 3000 спортсменов из Поднебесной и нашей страны, а также из Южной Кореи, где этот олимпийский вид спорта считается национальным.
Ельчане выступали в составе сборной Воронежской области под руководством тренера Романа Владимировича Кузнецова.
В первый день соревнований в Шэньяне братья завоевали по «золоту» в дисциплине «пхумсе», когда спортсмены демонстрируют судьям индивидуальное мастерство: четкость движений во время нанесения ударов и защиты от них, умение ускоряться во время атак и даже правильно дышать. Арсений Макаров отличился среди юниоров (14 — 16 лет), а его брат Глеб был лучшим среди кадетов (11 — 13 лет).
Второй день соревнований в дисциплине «керуги» (схватка на татами) Арсений Макаров провел 5 поединков, причем в четырех из них победил соперников из Китая досрочно. В финале состязаний в первом раунде (опять же с китайским спортсменом) Арсений неожиданно был отправлен своим визави в нокдаун, но наш парень сумел собраться и все же довел эту часть боя до победы, пусть и с минимальным перевесом. А во втором раунде ельчанин ни оставил своему обидчику никаких шансов: судьи признали досрочную победу россиянина.
В поединках среди кадетов (11 — 13 лет) Глеб Макаров провел 3 схватки и завоевал второе место. В финале он противостоял китайскому бойцу и, по сути, выигрывая бой, упустил победу в 3-м раунде, пропустив неожиданный удар соперника буквально на последней секунде поединка.
В итоге Арсений Макаров отправил в копилку воронежской команды два золота, а Глеб одно золото и серебро. Ельчане оказались и самыми результативными из этого коллектива, ведь оба выиграли по 2 медали высшей пробы еще и в Харбине, где команда выступала ранее.
Спортивный тур по Китайской Народной Республике завершился, и теперь ельчанам предстоит небольшой отдых, а затем выезд на сборы для подготовки к следующим соревнованиям: Арсению предстоит отправиться в Сербию, где 28 августа он поборется за путевку на первенство Европы по тхэквондо в дисциплине «керуги».

Вам также могут понравиться Еще от автора

Оставьте ответ

Ваш электронный адрес не будет опубликован.

 необходимо принять правила конфиденциальности
More Stories

Юбилей елецкого «Торпедо»

Стартовала спартакиада

80 лет спортивных успехов

И золото, и серебро

Ирина Ушакова — лучшая на первенстве России

1 из 11
Новости ВРФ