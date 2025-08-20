Браться Макаровы блеснули вновь!

Елецкие спортсмены, братья Арсений и Глеб Макаровы, вновь блеснули на соревнованиях по тхэквондо в Китае.

Арсений Макаров с китайским мастером по тхэквондо.

В городе Шэньян завершился 11-й международный турнир «KUKKIWON CUP», посвященный дружбе между КНР и Россией. В нем участвовали около 3000 спортсменов из Поднебесной и нашей страны, а также из Южной Кореи, где этот олимпийский вид спорта считается национальным.

Ельчане выступали в составе сборной Воронежской области под руководством тренера Романа Владимировича Кузнецова.

В первый день соревнований в Шэньяне братья завоевали по «золоту» в дисциплине «пхумсе», когда спортсмены демонстрируют судьям индивидуальное мастерство: четкость движений во время нанесения ударов и защиты от них, умение ускоряться во время атак и даже правильно дышать. Арсений Макаров отличился среди юниоров (14 — 16 лет), а его брат Глеб был лучшим среди кадетов (11 — 13 лет).

Второй день соревнований в дисциплине «керуги» (схватка на татами) Арсений Макаров провел 5 поединков, причем в четырех из них победил соперников из Китая досрочно. В финале состязаний в первом раунде (опять же с китайским спортсменом) Арсений неожиданно был отправлен своим визави в нокдаун, но наш парень сумел собраться и все же довел эту часть боя до победы, пусть и с минимальным перевесом. А во втором раунде ельчанин ни оставил своему обидчику никаких шансов: судьи признали досрочную победу россиянина.

В поединках среди кадетов (11 — 13 лет) Глеб Макаров провел 3 схватки и завоевал второе место. В финале он противостоял китайскому бойцу и, по сути, выигрывая бой, упустил победу в 3-м раунде, пропустив неожиданный удар соперника буквально на последней секунде поединка.

В итоге Арсений Макаров отправил в копилку воронежской команды два золота, а Глеб одно золото и серебро. Ельчане оказались и самыми результативными из этого коллектива, ведь оба выиграли по 2 медали высшей пробы еще и в Харбине, где команда выступала ранее.

Спортивный тур по Китайской Народной Республике завершился, и теперь ельчанам предстоит небольшой отдых, а затем выезд на сборы для подготовки к следующим соревнованиям: Арсению предстоит отправиться в Сербию, где 28 августа он поборется за путевку на первенство Европы по тхэквондо в дисциплине «керуги».