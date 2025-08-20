Сотрудники ГИБДД в Липецке проводят рейды с целью предотвращения дорожно-транспортных происшествий с участием популярных среди молодёжи транспортных средств.

В ходе рейдов полицейские проводят беседы с молодыми людьми, которые пользуются электросамокатами. Они напоминают им о правилах использования этого вида транспорта в городской среде и о возможных опасностях, которые могут возникнуть при несоблюдении правил.

Также полицейские обращают внимание на необходимость соблюдения скоростного режима и учёта интересов пешеходов. Об этом рассказал Андрей Панасович, начальник регионального управления ГИБДД.

В мотоклубах и пунктах проката кроссовых мотоциклов состоялись профилактические мероприятия. Сотрудники полиции напомнили подросткам, что запрещено ездить на таких транспортных средствах по дорогам общего пользования. Также они посоветовали всегда надевать мотошлемы и другие средства защиты при езде на кроссовых мотоциклах.

«Молодежь любит скорость и экстрим, но важно понимать, что такие увлечения могут грозить серьезными последствиями – и для себя, и для окружающих. Важно напоминать о правилах безопасности, чтобы потом не пришлось жалеть о собственной беспечности», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.