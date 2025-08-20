В Липецке прошло незабываемое спортивное мероприятие — семейный легкоатлетический забег. Более двух тысяч участников из 550 команд, представляющих 12 субъектов Российской Федерации, вышли на старт, чтобы вместе преодолеть дистанцию. Глава Липецкой области Игорь Артамонов подчеркнул важность этого события.

«Эта эстафета – прекрасный пример того, как спорт объединяет поколения. Здесь нет проигравших – каждая семья, преодолевшая дистанцию вместе, уже победитель. Особенно радует, что многие участвуют уже второй год подряд, улучшая свои результаты. Такие события не только укрепляют здоровье, но и создают новые семейные традиции, делая наш регион дружнее и сплочённее», — считает глава региона.

В ходе эстафеты, которая прошла в формате семейного соревнования, приняли участие мамы, папы, дети и даже бабушки с дедушками. Все участники, добравшиеся до финиша, получили памятные награды и массу приятных впечатлений.

Это событие стало частью масштабной кампании по продвижению здорового образа жизни и укреплению семейных ценностей в регионе.