Русские романсы и советские шлягеры в латинском стиле слушали на «Джазе на Зелёном острове» в Липецке. Необычное звучание известным мелодиям подарила певица австралийка Фантине, которая была хедлайнером и своим выступлением завершила фестиваль, проводившийся в третий раз.

На фестивале «Джаз на Зелёном острове» выступили самобытные коллективы из Москвы и Санкт-Петербурга.

Первыми на сцену вышли музыканты из северной столицы — группа Dizzy Dutch Duck, которая представила современный джаз. Затем выступил коллектив New Blood Big Band под руководством Сергея Долженкова, который исполнил необычные композиции в стиле джаз-рок. В их исполнении прозвучали кавер-версии песен Depeche Mode и Nirvana.

Баритон-саксофонист Александр Довгополый из оркестра Игоря Бутмана представил свой проект, который считается мастером драйвового грува. Он подарил зрителям красивые гармонии и чувственные мелодии.

Особо громкими аплодисментами зал встретил Вадима Эйленкрига, который является одним из самых известных трубачей страны и постоянным участником фестиваля.

Фантине, австралийская певица доминиканского происхождения, выступила со своей группой. Она исполнила песни собственного сочинения, а также известные композиции, такие как «Очи чёрные», «А у нас во дворе» и другие.

«Джаз на Зелёном острове» — уже традиция. Высококлассные мастера уже знают наш город и выступают здесь с удовольствием. Большая радость, что наш регион организует события такого уровня, что они доступны всем и что с каждым годом мероприятий подобного формата становится больше», — отмечает губернатор Игорь Артамонов, посетивший фестиваль.