Новый физкультурно-оздоровительный комплекс в Ссёлках под Липецком не пустует ни дня, а в День физкультурника собрал местных жителей на большой спортивный праздник. Его посетил губернатор региона Игорь Артамонов. Он пообщался с жителями, которые занимаются в ФОКе и приводят сюда детей.

«Мы видим, насколько востребованным оказался спортивный объект. Количество детей в секциях прибавляется. Они занимаются здесь танцами, борьбой, тяжёлой атлетикой. У взрослых очень востребован тренажёрный зал. Люди ведут здоровый образ жизни, и это замечательно», – отметил губернатор.

В честь Дня физкультурника в физкультурно-оздоровительном комплексе и на прилегающей территории было организовано несколько интерактивных зон. Горожане могли наблюдать за состязаниями силачей и показательными выступлениями каратистов. Также были доступны занятия семейным фитнесом и йогой.

Для детей был организован мастер-класс по рисованию, где они с удовольствием изображали различные виды спорта на мольбертах.

В этом году в Ссёлках начал работу современный спортивный комплекс, который предлагает широкий спектр услуг для занятий спортом и поддержания здоровья.

В комплексе есть зал для тяжёлой атлетики и единоборств, а также универсальный спортивный зал, который можно трансформировать в площадку для различных игр, таких как баскетбол, волейбол и мини-футбол. При использовании мобильных ковров можно одновременно разместить семь площадок для бадминтона.

Кроме того, в комплексе есть всё необходимое для занятий танцами и фитнесом.

По желанию жителей рядом с комплексом была создана многофункциональная площадка и игровые зоны для детей.