В рамках «Липецкого триатлона. 113», который состоялся 9 августа, в центре Липецка вновь собрались сильнейшие спортсмены, готовые проверить свою выносливость в трёх дисциплинах.

Основная дистанция составила 113 километров и включала в себя плавание на открытой воде на 1,9 километра, велогонку на 90 километров и забег на 21,1 километра.

По традиции в командном зачёте принял участие губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. Он успешно преодолел водный этап, улучшив свой результат прошлого года на четыре минуты. Его время составило 33:10.

Улучшить скорость удалось благодаря ежедневным тренировкам.

«Липецкий триатлон – не просто соревнования, а настоящий праздник спорта, здорового образа жизни и единения людей разных возрастов. Это показывает, как массовый спорт становится частью нашей повседневной культуры. Липецкая область будет и дальше создавать условия для занятий физкультурой, строить современные объекты и поддерживать такие инициативы», – отметил Игорь Артамонов.

Также спортсмены могли выбрать дистанцию «Спринт»: 750 метров плавания, 20 километров на велосипеде и пять – бегом. Генеральный партнер одного из крупнейших спортивных событий Липецка – Сбер.

«Триатлон ассоциируется с людьми с железной волей к победе и командностью, когда каждый вкладывается в общий успех. В этом отношении у спорта и бизнеса много общего. Кроме того, мы знаем, насколько важен этот праздник для жителей и гостей города. Поэтому мы с радостью поддержали это мероприятие. Благодарю правительство Липецкой области за эффективное партнерство. Уверен, у нас впереди еще много ярких и интересных совместных мероприятий», – отметил председатель Центрально-Черноземного банка Сбербанка Александр Абрамкин.