Одним из центральных событий Дня физкультурника в Липецкой области стал парад приверженцев спорта от мала до велика. Несколько тысяч активистов собрались сегодня утром, 9 августа, на площади Соборной в Липецке. Представители спортивных школ и объединений, трудовые коллективы и просто неравнодушные к физкультуре липчане дружно прошли с флагами и музыкой до Зеленого острова.

В конце маршрута был устроен спортивный фестиваль. Сначала все вместе с чемпионом сделали общую разминку, а затем каждый мог попробовать себя в различных активностях, которые предлагали спортивные клубы и другие организации. Несмотря на дождь и хмурое небо, настроение у всех было отличное.

«Спорт — это не только про рекорды и медали. Это про людей. Про тех, кто выходит на пробежку ранним утром. Кто приводит ребёнка в секцию. Кто находит силы после работы пойти в спортзал. Мы делаем всё, чтобы таких возможностей становилось больше. Строим, ремонтируем, обновляем»,– отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

По статистике, регулярно занимаются физкультурой и спортом 65% жителей Липецкой области. Этот показатель каждый год растет.