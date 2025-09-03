Постановление администрации городского округа город Елец от 02.09.2025 № 1859 «О внесении изменений в постановление администрации города Ельца от 15.01.2013 № 11 «Об образовании избирательных участков, участков референдума на территории городского округа город Елец Липецкой области Российской Федерации» (с изменениями от 21.07.2014 № 1222, от 27.06.2016 № 1169, от 17.07.2017 № 1214, от 07.11.2017 № 1967, от 18.12.2017 № 2213, от 31.05.2018 № 840, от 08.05.2019 № 716, от 17.03.2020 № 313, от 11.02.2021 № 156, от 09.04.2021 № 487, от 07.04.2022 № 635, от 17.02.2023 № 51, от 27.03.2023 № 69, от 24.11.2023 № 591, от 17.05.2024 № 752, от 24.04.2025 № 889)»