По пути святителя Тихона Задонского

В воскресенье, 24 августа, в Задонске завершился традиционный крестный ход. Он стартовал 21 августа после Божественной литургии и торжественного молебна в Вознесенском кафедральном соборе Ельца по благословению епископа Елецкого и Лебедянского Максима.

Начало крестного хода в Ельце.

Шествие возглавил протоиерей Владимир Федюшин вместе с духовенством городских храмов. Крестоходцы повторили путь святителя Тихона Задонского, особенно почитаемого елецкой паствой и многократно посещавшего город.

Специально для крестного хода установили передвижную колокольню. На всем пути звучал колокольный звон и пение хора, ежедневно совершались Божественные литургии.

В шествии традиционно участвовали казаки: они несли хоругви и иконы, обеспечивали порядок, помогали пожилым участникам и семьям с детьми. Верующие прошли через села Большие Извалы, Липовку, Кашары и достигли Задонска, где в день памяти святителя Тихона состоялась праздничная Божественная литургия в Рождество-Богородицком монастыре.